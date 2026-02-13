Canlı
        A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki maç programı belli oldu!

        A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki maç programı belli oldu!

        A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabaka takvimi belli oldu. Milliler, ilk maçında 25 Eylül 2026 tarihinde Fransa'yı konuk edecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 12:39 Güncelleme: 13.02.2026 - 12:39
        Milli Takım'ın maç programı belli oldu!
        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar, ilk karşılaşmasını 25 Eylül 2026 tarihinde Türkiye'de, Fransa'ya karşı oynayacak.

        A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi maç programı şöyle:

        25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

        28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

        2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

        5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

        12 Kasım 2026: Türkiye - Belçika

        15 Kasım 2026: Fransa - Türkiye

        Kayıp başvurusu cinayeti ortaya çıkardı: Arnavutköy'de arazi anlaşmazlığı kanlı bitti

        İstanbul'da kayıp başvurusu olarak başlayan olay, Arnavutköy'de işlenen bir cinayeti ortaya çıkardı. Bağcılar'da kayıp olarak aranan 38 yaşındaki bir kişinin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. (İHA) 

