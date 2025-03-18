A Milli Takım yağmur altında çalıştı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında gerçekleştirilen antrenmana, seyahat programları sebebiyle dünkü çalışmada yer alamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de katıldı. Bu isimlerin yanı sıra ağrıları sebebiyle dün takımla çalışamayan kaleci Mert Günok da antrenmanda yer aldı. Tedavisi süren Merih Demiral ile ağrıları bulunan Emre Mor idmana katılmadı.