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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takımın Macaristan ile oynayacağı maç için bilet fiyatları satışa çıktı - Futbol Haberleri

        A Milli Takımın Macaristan ile oynayacağı maç için bilet fiyatları satışa çıktı

        A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü Macaristan ile deplasmanda yapacağı özel maçın öncelikli bilet satışı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:39
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        Milli maçın bilet fiyatları satışa çıktı!
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        A Milli Futbol Takımı'nın 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan'la oynayacağı hazırlık karşılaşmasının bilet fiyatları satışa çıktı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmanın öncelikli bilet satışının, milli takım taraftar kulübü kırmızı üyeleri için başladığı belirtildi.

        Öncelikli bilet satışının 1 gün süreceği ve yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışın başlayacağı vurgulandı.

        Macaristan-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ila 800 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

        Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği, bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu da aranmayacağı kaydedildi.

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