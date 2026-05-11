Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 14 Mayıs 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu yayında: Bu Perşembe A101 marketlere neler geliyor, indirimli ürünler neler?

        A101 14 Mayıs aktüel kataloğu yayında: Bu Perşembe A101 marketlere dijital piyano, bulaşık makinesi ve televizyon geliyor!

        A101 marketin 14 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Perşembe gününden itibaren tüm A101 marketlerde beyaz eşyadan teknolojik aletlere, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, müzik aletlerinden piknik eşyalarına, yatak odası malzemelerinden evcil hayvan eşyalarına kadar birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte A101 14 Mayıs 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 marketin 14 Mayıs aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta Perşembe gününden itibaren A101 marketlerde araç içi buzdolabı, tuşlu kapaklı dijital piyano, keman, taşınabilir bluetooth hoparlör, televizyon, çamaşır makinesi, deterjan hazneli basınçlı su tabancası, çekmeceli derin dondurucu, motosiklet brandası, üç tekerlekli elektrikli moped, karışık para sayabilen para sayma makinesi, çok fonksiyonlu pişirici gibi çeşitli ürünler alışverişseverlerin satışına sunulacak. İşte A101 14 Mayıs 2026 Aldın Aldın aktüel kataloğu ve fiyat detaylar haberimizde...

        2

        85" Frameless 4K UHD Google Qled TV 49.999 TL

        120W taşınabilir bluetooth Hoparlör 10.999 TL

        55" 4K Whale TV 18.999 TL

        Toshiba 50" 4K Ultra HD Vidaa Tv 18.499 TL

        32" Frameless HD Whale OS 10 Qled tv 7.999 TL

        3

        Şarjlı Polisaj Makinesi 1.499 TL

        Oto Araç İçi Buzdolabı 2.799 TL

        Basınçlı Yıkama Makinesi 3.299 TL

        Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL

        Kumandalı 3'lü Spot LED Lamba 249 TL

        Akım Korumalı 5'li Uzatma Kablosu 349 TL

        Kablosuz Kulaklık 699 TL

        BLuetooth Kulakiçi Kulaklık 349 TL

        4

        3 Çekmeceli Derin Dondurucu 7.999 TL

        Inox Bulaşık Makinesi 15.999 TL

        Silver Çamaşır Makinesi 16.999 TL

        5

        Çok Fonksiyonlu Pişirici 799 TL

        Mikrodalga FIrın 2.999 TL

        Singer Overlok Makinesi 8.999 TL

        4 Dilim Tost Makinesi 1.099 TL

        Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

        Kahve ve Baharat Öğütücü 649 TL

        Waffle Makinesi 899 TL

        Kablolu Dik Süpürge 1.699 TL

        5 in 1 Epilasyon Seti 1.399 TL

        Su Isıtıcı 599 TL

        Elektrikli Çay Makinesi 1.499 TL

        6

        APX7 200 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

        APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

        Motosiklet Brandası 299 TL

        Motor Interkom 999 TL

        Kumandalı 2'li LED 369 TL

        Kask Bölmeli Motosiklet Sırt ÇanTAsı 899 TL

        7

        26 Jantlı Çift Amortisörlü BisikleT 6.999 TL

        88 Tuşlu Kapaklı Dijital Piyano 12.999 TL

        Tam Boy Keman 2.699 TL

        Sahte Para Dedektörü 649 TL

        Portatif Kasa 599 TL

        PaRA Kasası 549 TL

        Karışık Para Sayabilen Para Sayma Makinesi 4.699 TL

        8

        Akü Takviye Cihazı 2.299 TL

        Oto Ön Cam Şemsiye Güneşlik 429 TL

        Kablosuz Dijital Hava Kompresörü 1.149 TL

        Mini KOmpresör 849 TL

        Araç Süpürgesi 399 TL

        Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 289 TL

        Oto Telefon Tutucu 159 TL

        Oto Ön Cam Güneşliği 99,50 TL

        Kör Nokta Aynası 95 TL

        Direksiyon Güneşliği 119 TL

        9

        Küre Buzluk 44,50 TL

        Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 229 TL

        Pompalı Termos 1,5L 449 TL

        Bambum Porselen Çerezlik 39,50 TL

        Bulut Şekilli Cam Sunumluk 229 TL

        Rendeli Karıştırma ve Saklama Kabı 199 TL

        Buzdolabı Saklama Kabı 3'lü 149 TL

        Sürgülü Lavabo Süzgeci 69,50 TL

        Süzgeçli Dik Kaşıklık 39,50 TL

        3 Bölmeli Çerezlik 119 TL

        2 Bölmeli Çerezlik 79,50 TL

        Kulplu Pipetli Plastik Mug 229 TL

        10

        Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 749 TL

        3 Saçaklı Punch Kırlent Kılıfı 159 TL

        Koltuk Örtüsü 249 TL

        Thermoboy Sıcak/Soğuk Tutucu Termos Poşet 12l 99,50 TL

        Deri Erkek Kemer 249 TL

        Suni Deri Kadın Kemer 2'li 179 TL

        Spor Seyahat Çantası 349 TL

        Kadın Yüksek Taban Sandalet 229 TL

        11

        Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 999 TL

        Kanatlı Kurutmalık 729 TL

        Lux Ütü Masası 1.349 TL

        Duvar Saati 199 TL

        Zigon Sehpa 3'lü 1.349 TL

        Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL

        Mop Tutucu 49,50 TL

        Sıvı Sabunluk Sabunluk 54,50 TL

        Çok Amaçlı ORganizerler 29,50 TL

        Bambu Kapaklı Organizer Seti 119 TL

        Papatya Ayna 119 TL

        Çok Amaçlı Kapı Arkası Askısı 49,50 TL

        12

        Tavuklu Yetişkin Kedi Tam Yaş Mama 85g 23,50 TL

        Ton Balıklı Yaş Kedi Maması 85g 26,50 TL

        Kıyılmış Tonlu Kedi Yaş Maması 85g 44,50 TL

        Sabunlu Kedi Kumu 10L 219 TL

        13

        Draje Çikolatalı Badem Şeker 150g 99 TL

        Ülker Ece Bütün FIndıklı Sütlü Çikolata 350g 289 TL

        Balin Nostaljik Kutu Karışık Çİkolata 300g 249 TL

        Eti Ahenk Bol Sürtlü İkramlık Çikolata 300g 229 TL

        14

        Ülker Çokomel Marshmallow Bisküvü 35*12g 135 TL

        Bayramlık Şeker 350g 99 TL

        Karışık Meyve Aromalı Lokum 350g 69 TL

        15

        Teneke Ayçiçek Yağı 18L 1.749 TL

        Domates Salçası 1650g 139,50 TL

        Toz Deterjan 9 KG 439 TL

        Ultra Çamaşır Suyu 3,75L 169 TL

        Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 48'li 319 TL

        Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu 16'Lı 189 TL

        Deniz Tuzu Saç Spreyi 200 ml 179 TL

        Makyaj Sabitleyici Sprey 189 TL

        Işıltılı Makyaj Bazı 299 TL

        16

        Dondurulmuş Ton Balıklı Onigiri 250G 179 TL

        Az Yağlı Yoğurt 9KG 379 TL

        Yüksek Proteinli Süt 1L 75 TL

        Gemlik Doğal Yağlı Sİyah Zeytin 1KG 149,50 TL

        17

        Kakule Aromalı DibeK Kahvesi 100g 99,50 TL

        Tchibo Gold Çekirdek Kahve 1KG 999 TL

        Kabuklu Ceviz 500g 115 TL

        Kavrulmuş Antep Fıstığı 250g 299 TL

        18
        ÖNERİLEN VİDEO

        Zafer gecesine şiddet gölgesi

        Galatasaray'ın Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapılırken, bazı bölgelerde çıkan olaylar geceye gölge düşürdü

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?