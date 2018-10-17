A101 aktüel ürünler kataloğu, yarından (18 Ekim) itibaren A101 raflarında olacak ürünlere yer veriyor. A101'de A101'de bu hafta Samsung 55NU7300 55" UHD Curved TV, Samsung Galaxy J250F Grand Prime Pro cep telefonu, Elton EL32DAB3037 32" uydu alıcılı LED, Regal 3 çekmeceli derin dondurucu uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Ayrıca çok sayıda ev tekstili ürünü de A101'de dikkat çeken uygun fiyatla satışa sunulacak ürünler arasında. 18 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu haberimizde.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ - 18 EKİM
4K, 2 yıl garantili, Samsung 55″ UHD Curved TV 4799 TL
Dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili Elton 32″ Led Televizyon 899 TL
Samsung Galaxy J250 ep Telefonu 1099 TL
Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 449 TL
Sandisk 32GB USB Bellek 39,95 TL
Sandisk 32GB Micro SD Hafıza Kartı 44,95 TL
Mobetto 5 Raflı Kitaplık 75 TL
Mobetto Çok Amaçlı Dolap 189,95 TL
Örgü Desenli Kare Çamaşır Sepeti 14,95 TL
Pedallı Çöp Kovası 7,95 TL
Dik Duruş Korsesi 12,50 TL
Boyun Yastığı 24,95 TL
Oyuncak Savaş Ucakları 9,95 TL
Oyuncak Zıplayan Kurbağa Oyunu 4,95 TL
Oyuncak Bebek 29,95 TL
Oyuncak manyetik Tablet 14,95 TL
Lisanslı Büyük Figürlü Puzzle 16,95 TL
Bebek Karyolası 175 TL
Giderli şeffaf Bebek Küveti 24,95 TL
Su Kovası 9,95 TL
Bebek Bakım Çantası 69,95 TL
HeroBaby 400 gram Devam Sütü çeşitleri 35,95 TL
Lisanslı Bebek Nevresim Seti 24,95 TL
Lisanslı Polar Bebek Battaniyesi 14,95 TL
Bebek Ayakkabısı 4,50 TL
Uzun Kollu Bebek Pijama Takımı 16,95 TL
Lisanslı Bebek Havlusu 4,95 TL
Lisanslı Cam Biberon 9,95 TL
Lisanslı Çocuk Klozet Adaptörü 7,50 TL
Lisanslı Çocuk taburesi 6,50 TL
Bay Uzun Kollu Pijama Takımı 21,95 TL
Çocuk Ev Botu 8,95 TL
Muya Bay Bayan Bot 34,95 TL
18 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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