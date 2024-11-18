A101 21 Kasım aktüeli: Bu hafta markete elektrikli moped ve küçük ev aletleri geliyor
A101, 21 Kasım Perşembe aktüelini yayınladı. Bu hafta A101'e; baza, halı yıkama makinesi, elektrikli ısıtıcı fan, elektrikli moped, masaj aleti, dikey süpürge gibi herkesin kullanabileceği birçok ürün geliyor. İşte, A101, 21 Kasım itibarıyla geçerli olacak aktüeli...
A101, 21 Kasım tarihli aktüelini yayınladı. Bu hafta markete, tost makinesi, saç kesme makinesi, fırın, elektrikli moped, yatak, baza, halı yıkama makinesi, powerbank, ağız duşu, masaj aleti, dikey süpürge ve onlarcası geliyor. İşte, A101 21 Kasım 2024 Perşembe aktüeli...
A101 21 KASIM PERŞEMBE 2024 AKTÜELİ
Çift kişilik baza ve başlık seti 7.990 TL
Tek kişilik baza ve başlık seti 4.299 TL
Nakışlı mutfak peçetesi 25 TL
2'li kurulama bezi 35 TL
Kadın pijama takımı 349 TL
Kuru çiçek buketi 49 TL
Yapay lale buketi 159 TL
Sürpriz kutulu anahtarlık 59 TL
Kiwi halı yıkama makinesi 4.999 TL
Multi blender seti 1.999 TL
Şarjlı diş fırçası 599 TL
Epilasyon aleti 899 TL
Dikey süpürge 1.499 TL
Masaj aleti 1.199 TL
Ankastre set 9.999 TL
Elektrikli ısıtıcı fan 479 TL
Silindirik termosifon 65 L 4.999 TL
Akıllı banyo baskülü 279 TL
2'li tuzluk seti 59 TL
Emaye sosluk tava 159 TL
Cam çerezlik 17 TL
6'lı sunum kavanozu 159 TL
Plastik mutfak gereçleri 22 TL
Metal kutu ve tepsi çeşitleri 45 TL
doğrayıcı 129 TL
3'lü saklama kabı seti 35 TL
Kaşıklı baharatlık 12 TL
Toshiba 58 İnç 4K UHD Smart TV 17.999 TL
Toshiba 43 FHD Android TV 8.999 TL
Reeder S23 Pro Max 6/128 GB 4.299 TL
Elektrikli Moped 27.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 42.990 TL
Antifirizli -30 derece Cam Suyu 5 L 115 TL