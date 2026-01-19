A101'de ocak sonu fırsatları! A101 22 Ocak kataloğunda neler var?
A101'de bu hafta ay sonuna özel ürünler araştırılıyor. 22 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğunda; televizyondan teknolojik aletlere, beyaz eşya çeşitlerinden dolap ve masa takımına daha birçok ürün satışa çıkıyor. Bu kapsamda, " A101'de haftanın fırsatları neler, bu hafta neler var?" sorusu gündeme geldi. İşte 22 Ocak A101 aktüel kataloğu...
Giriş: 19.01.2026 - 17:58 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:06
A101'de haftanın fırsatları duyuruldu. Ocak ayının son günlerine yaklaşırken A101 kataloğunda; elektrikli moped, ev eşyaları, giyim ve temel gıda ihtiyaçları, tekstil ürünleri gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu perşembe neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte 22 Ocak A101 kataloğu ve güncel fırsat ürünleri...
