A101'de haftanın fırsatları duyuruldu. Ocak ayının son günlerine yaklaşırken A101 kataloğunda; elektrikli moped, ev eşyaları, giyim ve temel gıda ihtiyaçları, tekstil ürünleri gibi birçok kategoride ürün gündemdeki yerini aldı. Peki, A101'de bu perşembe neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte 22 Ocak A101 kataloğu ve güncel fırsat ürünleri...