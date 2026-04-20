A101 23 Nisan 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta perşembe A101'de neler var?
A101'in merakla beklenen 23 Nisan 2026 "Aldın Aldın" kataloğu yayımlandı ve bu hafta raflara gelecek ürünler şimdiden gündem oldu. Teknolojiden beyaz eşyaya, spordan ev ürünlerine kadar geniş yelpazede sunulan indirimli ürünler, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle yüksek fiyatlı elektronik ürünlerde sunulan taksit fırsatı alışveriş planlarını hızlandırdı. Peki, Bu hafta perşembe A101 market Aldın Aldın indirim kataloğunda neler var? İşte güncel A101 fırsatları...
A101 aktüel ürünler kataloğu araştırmaları başladı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında 8.499 TL’lik su sebili, 4.599 TL’lik cam temizleme robotu ve 38.999 TL’den başlayan dev ekran televizyonlar yer alıyor. 23 Nisan Perşembe günü satışa çıkacak ürünler için “stoklar tükenmeden” uyarısı yapıldı. İşte A101'de perşembe "Aldın Aldın" fırsatları...
A101 KATALOĞU 23 NİSAN
65" 4K UHD LED Dolby ATMOS Smart TV 38.999 TL
55" İç Mekan 400 Nits LED Ekran İndoor 45.999 TL
55" 4K UHD LED Dolby ATMOS smart tv 28.999 TL
50" QLED tv 28.999 TL
M26 Cep Telefonu 5.999 TL
JBL Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 1.899 TL
Bluetooth Kablosuz Çocuk Kulaklık 499 TL
Extender Pro Wi-Fİ Güçlendirici 799 TL
BT Kulaklık 449 TL
LED Ampul 6 W 99,50 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.499 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL
No-Frost Buzdolabı 23.999 TL
7 KG Çamaşır Makinesi 14.799 TL
150 CC Benzinli Motosiklet 64.900 TL
VT5 Pro Üç Tekerlekli Moped 89.990 TL
125 CC Benzinli Motosiklet 44.990 TL
SEO3 MAX Elektikli Moped 39.990 TL
Cam Temizleme Robotu 4.599 TL
Waffle Makinesi 1.099 TL
Dik Ütü 1.099 TL
Buharlı Temizleyici 3.099 TL
Dikiş Makinesi 2.799 TL
Çelik Kettle 699 TL
Katmer ve Gözleme Seti 1.399 TL
Tıraş Makinesi 1.499 TL
Şarjlı El Süpürgesi 799 TL
Dik Süpürge 2.099 TL
Akıllı Tartı 349 TL
15 Jant Bisiklet 2.999 TL
Demir Bisiklet Ön Sepet 299 TL
Çıngırak Bisiklet Zili 44,50 TL
Bisiklet Çantası 349 TL
Suluk Kafesi 54 TL
Bisiklet Kilidi 169 TL
Bisiklet Elciği 99 TL