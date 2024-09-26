A101 26 Eylül aktüel kataloğu: A101'e tiny house, bebek ürünleri, teknolojik aletler ve mobilya geliyor!
26 Eylül'den itibaren A101'e yüzlerce farklı kategoride ürün geliyor! A101, Perşembe gününden itibaren; beyaz eşya, ev mobilyası, küçük ev aletleri, spor ayakkabı modelleri, televizyon, telefon, bilgisayar, bebek ürünleri, yazıcı, kulaklık, mutfak gereçleri, ev tekstili olmak üzere binlerce ürün satışa sundu. Öte yandan, hobi edinmek isteyenler için elektrikli moped, katlanabilir elektrikli bisiklet ve tiny house geliyor. İşte, A101 26 Eylül aktüel kataloğu...
A101 26 Eylül haftasında binlerce ürünü satışa çıkardı. A101'de bu hafta evcil hayvan eşyaları, bebek ürünleri, teknolojik aletler, beyaz eşya, mobilya, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, hazır giyim ve ayakkabı gibi farklı yüzlerce ürün var. Öte yandan, elektrikli moped, katlanabilir elektrikli bisiklet ve tiny house da satışa çıkan ürünlerden oldu. İşte, A101 26 Eylül aktüel kataloğu...
A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 43.990 TL
Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Volta VB3 Elektrikli Bisiklet 16.990 TL
Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça 179 TL
Nehir Servis Gereçleri 139 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 35 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 29 TL
Nehir Çay Kaşığı 19 TL
Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri 199 TL
Metal Tek Kişilik Karyola 2.099 TL
Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak 2.199 TL
Bambu Yastık 179 TL
Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu 60 TL
Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu 49 TL
PP Büyük Boy Valiz 789 TL
PP Orta Boy Valiz 679 TL
PP Kabin Boy Valiz 569 TL
Hi-Level 65" 4K UHD Smart Tv 17.499 TL
Toshiba 50' 4K Ultra HD Android Tv 12.999 TL
Toshiba 43' 4K Ultra HD Android Tv 10.999 TL
Onvo 42' Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android Smart Led Tv 4.799 TL
Omix 4X Cep Telefonu 4.999 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 6.499 TL
Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL
Sinbo Izgara & Tost Makinesi 1.299 TL
Simfer Beyaz Mini Fırın 2.199 TL
Aprilla Şarjlı Masaj Aleti 899 TL
Retro Saç Sakal Düzeltici 349 TL
Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 799 TL
Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü 439 TL
Escamp 6500 Flat Tiny House 449.000 TL
Hoover HOCE4T618EX Kombi No Frost Buzdolabı 22.999 TL
Hoover H3W 2102DE 10 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 13.699 TL
Evdemo Erna 3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop Beyaz 4.799 TL
Pafu Viper İkili Katlanır Yataklı Koltuk Soho Gri 3.999 TL
Cmk Store 5 Raflı Kitaplık Beyaz 749 TL
Remaks 2 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 1.699 TL