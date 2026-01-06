A101 marketlerinin 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu merak ediliyor. Bu hafta mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar çeşitli eşyalar reyonlarda yerini alacak. Çamaşır makinesi, ütü masası, halı, giyinme dolabı gibi birçok ürün Perşembe günü satışa çıkıyor. Bu kapsamda “8 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte bu haftaki A101 aktüel ürünleri…