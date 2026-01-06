Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta A101 Aldın Aldın afişinde neler var, hangi ürünler indirimde?

        A101 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu: Bu hafta A101 aktüel ürünlerinde neler var?

        A101 marketlerinin 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu yayınlandı. Alışverişseverlerin yakından takip ettiği aktüel kataloğunda elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, ev tekstilinden beyaz eşyaya kadar birçok ürün bulunuyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünleri neler, hangi ürünler indirimde? İşte tüm detaylar haberimizde…

        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:20
        A101 marketlerinin 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu merak ediliyor. Bu hafta mutfak gereçlerinden elektronik ürünlere kadar çeşitli eşyalar reyonlarda yerini alacak. Çamaşır makinesi, ütü masası, halı, giyinme dolabı gibi birçok ürün Perşembe günü satışa çıkıyor. Bu kapsamda “8 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?” sorusunun cevabı haberimizde. İşte bu haftaki A101 aktüel ürünleri…

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
