A01 marketi, 1 Ağustos 2024 tarihli aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta Perşembe gününden itibaren iki tekerlekli moped başta olmak üzere; buzdolabı, elektrikli süpürge, bisiklet, televizyon gibi birçok ürün geliyor. İşte, 1 Ağustos 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu...