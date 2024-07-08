A101 aktüel ürünler 11 Temmuz kataloğu: A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yok yok. 11 Temmuz Perşembe gününden itibaren Aldın Aldın sloganıyla indirimli ürünler listesini duyuran markette beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon, kamp sandalyesi dikkat çekiyor. İhtiyaçlar doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünlerde neler var merak ediyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı
Yeni haftaya özel A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İndirimli ürünler listesinde elektrikli motorlu bisiklet, televizyon, beyaz eşya ve küçük ev aletleri bulunuyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler a101 aktüel ürünler kataloğu indirimlerini inceliyor. İşte A101 aktüel ürünler 11 Temmuz 2024 Perşembe kataloğu
HI-LEVEL 55' Ultra HD Smarrt Tv 12.999 TL
Philips 50' UHD Smart Led Tv 16.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Piranha Akıllı Saat 329 TL
Dolu 12V Akülü Araba 5.999 TL
Katlanabilir piknik sandalyesi 189 TL
Sky katlanır masa 349 TL
2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 69,50 TL
Salata Kurutucu 149 TL
Hascevher Aşure Tenceresi 599 TL
English Home Çay Bardağı 6'lı 129 TL