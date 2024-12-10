Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler 12 Aralık 2024: A101 aktüel indirimlerinde bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler 12 Aralık 2024: A101 aktüel indirimlerinde bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki indirimleri belli oldu. İndirimli ürünler arasında en çok dikkat çeken elektrikli araç oldu. Elektrikli araç 189.990 TL'den satışa sunuldu. Bunun dışında gıda, tekstil, elektronik alanda pek çok indirim bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Dikiş makinesi, elektrikli süpürge, Şarjlı masaj tabancası ve daha birçok ürün A101’e indirimli geliyor. İşte 12 Aralık 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        1000 liralık cinayet! Dövülerek öldürüldü!
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Dünyada yolcuların hakları neler?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!