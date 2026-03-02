Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler 5 Mart 2026 kataloğu: A101 market bu perşembe hangi ürünler var? A101'de mart ve Ramazan fırsatları!

        A101 market bu perşembe hangi ürünler var? A101'de mart ve Ramazan fırsatları!

        Mart ayının ilk "Aldın Aldın" kampanyası için geri sayım başladı. A101, 5 Mart 2026 Perşembe günü raflara taşıyacağı aktüel ürün listesini duyurdu. Elektronikten mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden ulaşım araçlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, bu hafta da dikkat çekiyor. Televizyon, ankastre fırın, elektrikli süpürge ve motosiklet gibi öne çıkan ürünlerin yer aldığı katalog, perşembe indirimlerini kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. İşte 5 Mart A101 fırsatlarına dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 22:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her hafta perşembe paylaşılan "Aldın Aldın" kampanyasında yeni liste açıklandı. A101’in 5 Mart 2026 tarihli aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev yaşamına yönelik alternatiflere kadar birçok seçenek yer alıyor. Sınırlı stokla satışa sunulacak televizyon, fırın, süpürge ve motosiklet gibi dikkat çeken ürünler, alışveriş planı yapanların radarına girdi. İşte A101’in mart ayına özel perşembe kampanyasının öne çıkan başlıkları…

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu