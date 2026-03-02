A101 market bu perşembe hangi ürünler var? A101'de mart ve Ramazan fırsatları!
Mart ayının ilk "Aldın Aldın" kampanyası için geri sayım başladı. A101, 5 Mart 2026 Perşembe günü raflara taşıyacağı aktüel ürün listesini duyurdu. Elektronikten mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden ulaşım araçlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesi, bu hafta da dikkat çekiyor. Televizyon, ankastre fırın, elektrikli süpürge ve motosiklet gibi öne çıkan ürünlerin yer aldığı katalog, perşembe indirimlerini kaçırmak istemeyenlerin gündeminde. İşte 5 Mart A101 fırsatlarına dair detaylar…
Giriş: 02.03.2026 - 22:46 Güncelleme:
1
Her hafta perşembe paylaşılan "Aldın Aldın" kampanyasında yeni liste açıklandı. A101’in 5 Mart 2026 tarihli aktüel kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev yaşamına yönelik alternatiflere kadar birçok seçenek yer alıyor. Sınırlı stokla satışa sunulacak televizyon, fırın, süpürge ve motosiklet gibi dikkat çeken ürünler, alışveriş planı yapanların radarına girdi. İşte A101’in mart ayına özel perşembe kampanyasının öne çıkan başlıkları…
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12