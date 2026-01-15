A101 aktüel ürünler kataloğu 15 Ocak 2026: Bebek ürünleri indirimde! A101'de bu hafta hangi indirimler var?
A101 aktüel kataloğu bu hafta dopdolu. 15 Ocak Perşembe gününden itibaren A101 indirimlerinde bebek ürünlerinden mama sandalyesi, oyun parkı, yürüteç, bebek arabası yer aldı. Kraft bebek arabası 19.999 TL'den satışa çıkarken Kraft Moscow oyun parkı 6.999 TL'den alıcısını bekliyor. İşte, A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Giriş: 15.01.2026 - 13:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:35
A101'de 15 Ocak 2026 Perşembe gününe özel ürünler dikkat çekiyor. A101 marketlerde bu perşembe; bebek ürünleri, televizyon, dikey süpürge, pijama takımları gibi ürünler gündeme geldi. Peki, bu hafta A101 marketlerde neler var? 15 Ocak 2026 A101 kataloğunda hangi ürünler indirime girdi?
