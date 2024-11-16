A101 aktüel ürünler kataloğu: 16-22 Kasım bu hafta a101'de neler var?
Yeni haftanın a101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftanın A101 indirimlerinde gıda ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. İşte A101 indirim kataloğu tamamı
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. İşte 16-22 Kasım A101 indirimleri
A101 AKTÜEL 16-22 KASIM İNDİRİMLERİ
Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 56 TL
Kaanlar / Kebir Tereyağı 500 gr 165 TL
Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 129 TL
Çaykur Filiz Çayı 500 gr 109 TL
Çokça Karışık Salça 830 gr 37 TL
Piliç Nugget Çeşitleri 300 gr 35 TL
Kaşık-la Dana Etli Kayseri Mantısı 500 gr 79 TL
Keyfe Türk Kahvesi 100 gr 32,50 TL
Çerezya Premium Karışık Kuruyemiş 200 gr 85 TL
Redbull Enerji İçeceği 473 ml 60 TL
Pantene Tüp Saç Kremi Çeşitleri 275 ml 79 TL
Nivea Sprey Deodorant Çeşitleri 69 TL
Duru Türk Hamamı Banyo Sabunu Çeşitleri 4x200 gr 79 TL
Kotex Ultra Hihyenik Ped Çeşitleri 49 Tl
Sleepy Natural Bebek Bezi Çeşitleri 99 TL
Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 199 TL
Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 59 TL
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 40'lı 199 TL