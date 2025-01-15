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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu: 16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu: 16 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste belli oldu. Perşembe günü indirime girecek aktüel ürünler A101'de açıklandı. Zincir markette en dikkat çeken ürünlerin başında televizyon çeşitleri ve motosiklet geldi. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:49
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        A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler raflardaki yerlerini aldı. A101 2 Kasım Perşembe Aktüel kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. A101 market indirimlerinde Hi Level 32HRT900 32'' HD Ready Smart TV 4.999 TL, Pamuklu Desenli Halı (140*200 cm) 699 TL, Pamuklu Desenli Halı Yuvarlak (100*100) 279 TL'den satışa çıkacak.

        2

        A101 16 OCAK 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

        Hi Level 40HRT900 40’’ FHD Smart TV 6.999 TL

        Hi Level 32HRT900 32’’ HD Ready Smart TV 4.999 TL

        Pamuklu Desenli Halı (140*200 cm) 699 TL

        Pamuklu Desenli Halı Yuvarlak (100*100) 279 TL

        3

        SSD Dahili Hard Disk 240 GB 749 TL

        Panasonic Alkalin Power İnce Pil 4’lü 65 TL

        Philips LED Ampul 65 TL

        Go Smart Telefon Tutucu 99 TL

        4

        Erkek Yün Görünümlü Fermuarlı Sweatshirt 459 TL

        Philips 65PUS7009/62 65’’ 4K Ultra HD Smart LED TV 29.999 TL

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