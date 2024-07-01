Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam A101 aktüel ürünler kataloğu: 4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İndirim listesi

        A101 aktüel ürünler kataloğu! 4 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 4 Temmuz'dan itibaren buzdolabı, televizyon, gardırop, valiz çeşitleri indirimde olacak. Perşembe gününden itibaren başlayacak indirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler A101 4 Temmuz 2024 Perşembe aktüel ürünlerde neler var sorusuna yanıt arıyor. İşte, a101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Yeni haftanın A101 aktüel 4 Temmuz kataloğu perşembe günü raflarda yerini alacak. A101'de bu hafta mobilya, beyaz eşya, oyuncu aksesuarları ve daha birçok ürün aldın aldın kataloğunda. İşte a101 indirim kataloğu

        2

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 4 TEMMUZ PERŞEMBE

        SEG No-Frost Buzdolabı 14.999 TL

        SEG 9 kg Çamaşır Makinesi 8.999 TL

        SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.599 TL

        3

        Philips 55' UHD Smart Led Tv 18.999 TL

        Toshiba 55' Ultra HD Android Tv 13.999 TL

        Toshiba 43' UHD Android Led Tv 9.999 TL

        Hi-Level 32' Webos HD Ready Tv 4.799 TL

        Kiwi Endüstriyel Fan 1.299 TL

        Piranha Katlanır Şarjlı Masa Üstü Fan 249 TL

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Ramazan Hoca cinayetinde itiraf geldi!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!