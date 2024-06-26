A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Haziran 2024: Bu hafta A101 aktüel ürünlerde 125 CC Benzinli motosiklet var!
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğunda benzinli motosiklet yer aldı. 27 Haziran A101 aktüel kataloğu birbirinden geniş ürün yelpazesiyle ilgi görüyor. A101'de bu Perşembe motosikletin dışında beyaz eşya, elektronik, ankastre set, züccaciye yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte indirimli tam liste kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. A101 raflarında kampanyalı ürünler Perşembe gününden itibaren müşterileri bekleyecek. Elektronik ev aletlerinden beyaz eşya ürünlerine, yılbaşı süslerinden koltuk takımına farklı ürünlerin fiyat etiketleri belli oldu. Özellikle 125 CC Benzinli motosiklet dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 HAZİRAN 2024
APEC 125 cc Benzinli Motosiklet 39.990 TL
Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.299 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi 1.499 TL
Hometech Çelik Kettle 349 TL
Kiwi Standlı Vantilatör 749 TL
Kiwi Şarjlı Masa Vantilatörü 299 TL
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL
Pratik Basmalı Rond 700 ml 149 TL
Desenli Pompalı Termos Çeşitleri 1,9 Litre 229 TL