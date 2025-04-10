A101 aktüel ürünler kataloğu: Elektrikli dik süpürge indirimde! 10 Nisan A101'de bu hafta neler var?
Yeni haftanın a101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 10 Nisan A101 aktüel ürünlerde buzdolabı, dik süpürge, çay makinesi, kettle indirimde olacak. İşte A101 aktüel ürünlerin tamamı
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste belli oldu. Bugünden itibaren Mega Blender Set, Cam Doğrayıcı, Akıllı Vücut Analiz Baskülü, Kablosuz Dik Süpürge, Benzinli Çapa Motoru, Misinalı Yan Kesme, Benzinli Ağaç Kesme Motoru, Elektrikli Çim Biçme Makinesi indirimde olacak. İşte 10 Nisan Perşembe A101 kataloğu indirim listesi
10 NİSAN A101 AKTÜEL KATALOĞU
128 GB Cep Telefonu 4.899 TL
55 İnç 4K UHD Android TV 17.999 TL
70 İnç 4K UHD Smart Led TV 38.999 TL
3'lü Cam Ankastre Set 14.499 TL
No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL