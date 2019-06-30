A101'de yeni bir HONOR fırsatı müşterilerin karşısına çıktı. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken ürünü HONOR 7C’yi 1.099 TL fiyat etiketiyle A101’de satışa sunuldu. 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz ile kilit açma özelliği, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran HONOR 7C, ikinci flaşı ve 8 MP özçekim kamerasıyla da dikkat çekiyor.

HONOR 7C özellikleri neler?

Çift Kamera, Önde İkinci Flaş

13 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip HONOR 7C, portre çekimlerinde, bokeh efektini etkinleştirerek profesyonel kalitede fotoğraflar ortaya çıkarıyor. İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor.

18:9 FullView Ekran

Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan HONOR 7C’nin kilidini bir bakışla açmak mümkün oluyor. 5,99 inç FullView ekrana sahip olan cihaz, 18:9 oranıyla sinema benzeri sürükleyici bir seyir keyfi yaşatıyor. Azaltılmış çerçeveler ve büyük ekran Youtube ve Netflix gibi video servislerinde kullanıcıların uzun süre keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.