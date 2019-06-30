Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAlışverişA101'de HONOR 7C fırsatı: HONOR 7C 1099 TL’lik özel fiyatıyla A101’de satışta sunuluyor

A101'de HONOR 7C kampanyası: HONOR 7C 1099 TL’lik özel fiyatıyla A101’de satışta sunuldu

Yüksek fiyat performans oranıyla dikkat çeken HONOR 7C, 27 Haziran’da A101'e özel 1.099 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

A101

A101'de yeni bir HONOR fırsatı müşterilerin karşısına çıktı. Fiyat performans oranıyla dikkat çeken ürünü HONOR 7C’yi 1.099 TL fiyat etiketiyle A101’de satışa sunuldu. 3 GB RAM, 32 GB depolama, yüz ile kilit açma özelliği, çift kamera teknolojisi, portre modu gibi pek çok özelliği bünyesinde barındıran HONOR 7C, ikinci flaşı ve 8 MP özçekim kamerasıyla da dikkat çekiyor.

HONOR 7C özellikleri neler?

Çift Kamera, Önde İkinci Flaş

13 MP + 2 MP çift arka kameraya sahip HONOR 7C, portre çekimlerinde, bokeh efektini etkinleştirerek profesyonel kalitede fotoğraflar ortaya çıkarıyor. İkinci flaşa sahip 8 MP ön kamera ise özçekimlerin düşük ışıklı ortamlarda bile net ve canlı çıkmasını sağlıyor.

18:9 FullView Ekran

Üst sınıf modellerde kullanılan yüz ile kilit açma özelliğini de kullanıcılara sunan HONOR 7C’nin kilidini bir bakışla açmak mümkün oluyor. 5,99 inç FullView ekrana sahip olan cihaz, 18:9 oranıyla sinema benzeri sürükleyici bir seyir keyfi yaşatıyor. Azaltılmış çerçeveler ve büyük ekran Youtube ve Netflix gibi video servislerinde kullanıcıların uzun süre keyifle zaman geçirmesini sağlıyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BİM 28 Haziran 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞBİM'de bu hafta indirimli ne var?
A101 aktüel ürünler kataloğu 27 Haziran 2019 Perşembe! A101'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ne var?
A101 27 Haziran aktüel ürünleri satışa çıkıyor! A101 27 Haziran'da çıkacak olan tüm ürünlerin listesi
ALIŞVERİŞA101 27 Haziran aktüel ürünleri
SON DAKİKA! Şeker ve çay fiyatına zam
ALIŞVERİŞÇayın "tadı" kaçtı
BİM 28 Haziran 2019 aktüel ürünleri yayınlandı! BİM'de bu hafta indirimli ürünler tam liste
ALIŞVERİŞBİM 28 Haziran aktüel ürünlerinde indirim
A101 27 Haziran 2019 Aktüel ürünleri yarın satışta! Yarın A101'de hangi ürünler kampanyalı olacak? Tam liste...
ALIŞVERİŞİşte A101 27 Haziran aktüel ürünleri
SON DAKİKA! Elektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi
ALIŞVERİŞElektronik, mobilya ve kuyumda taksit düzenlemesi
BİM 21 Haziran Aktüel ürünleri bugün satışta! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞBİM 21 Haziran 2019 Aktüel ürünleri bugün satışta!
A101 20 Haziran 2019 indirimli aktüel ürünler kataloğu! A101'de indirimli ürünler satışta
ALIŞVERİŞA101 20 Haziran aktüel indirimli ürünleri
A101 20 Haziran Aktüel ürünleri bugün satışta! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞa101 20 Haziran 2019 Aktüel ürünleri bugün satışta!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X