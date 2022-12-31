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A101 yeni yılın ilk kataloğunu yayınladı! 5 Ocak'ta A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor!

A101 market 2023 yılının ilk aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan küçük ev aletleri ve spor ürünleri dikkat çekti. İşte, 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam indirim listesi...

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  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da yayınlandı. 2023 yılının ilk kataloğunda yer alan;  Smart uydu alıcılı Led TV, cep telefonu, 4 programlı bulaşık makinesi, 112 L derin dondurucu, seramik tabanlı ütü, el blender seti, mikrodalga fırın, çay makinesi, cyclon süpürhe gibi çeyiz ürünlerinin yanı sıra; egzersiz tekerleği, spor eldiveni,, yoga roller, metal şınav barı, mekik çekme aleti ve ağırlık seti gibi spor ürünleri 5 Ocak itibarıyla raflardaki yerini alacak. İşte, 5 Ocak A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi...
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    A101 5 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Tam Yağlı Tost Peyniri 99,00 TL

    Süzme Peynir 44,95 TL

    Buğday Unu 9 kg 99,90 TL

    Yoğun Kıvamlı Domates Püresi 29,90 LT

    Fındık İçi Kuruyemiş 250 g 39,95 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Kadife Kaymaz Salon Halısı 399,00 TL

    Çift Kişilik Su Geçirmez Yatak Alezi 149,00 TL

    Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 29,95 TL

    Bürümcük Sandalye Kılıfı 22,95 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 109,95 TL

    Yer Sofrası 179,95 TL

    Piknik Masası 179,95 TL

    Katlanır Mutfak Ürünleri 49,95 TL

    5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 65,00 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Egzzersiz Tekerleği 44,95 TL

    Piates Topu 20 cm 15,95 TL

    Sayaçlı Atlama İpi 19,95 TL

    Yoga Roller 74,95 TL

    Spor Eldiveni 44,95 TL

    Metal Şınav Barı 44,95 TL

    Bel İnceltici Disk 54,95 TL

    Vantuzlu Mekik Çekme Aleti 89,95 TL

    Oyuncak Kaydırak 99,00 TL

    Çocuk Sandalyesi 59,95 TL

    Oyuncak 2 Katlı Otopark 159,95 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Desenli Bardak 14,95 TL

    Porselen Fincan Takımı 12 Parça 149,95 TL

    Tekli Porselen Ürünler 29,95 TL

    Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 219,95 TL

    Tencere Seti 3'lü 134,95 TL

    Tava ve Sahan Set 299,95 TL

    Profesyonel Narenciye Sıkacağı 379,95 TL

    6'lı Su Bardağı 27,50 TL

    French Press 49,95 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Mikrodalga Fırın 1.999,00 TL

    Arzum Seramik Tabanlı Ütü 429,00 TL

    El Blender Seti 439,00 TL

    Çay Makinesi 549,00 TL

    Waffle Makinesi 349,00 TL

    Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 149,00 TL

    Dijital Baskül 199,00 TL

    Cyclone Süpürge 1.599,00 TL

    Şarjlı Su Pompası 49,95 TL

    64 GB SD Kart 119,00 TL

    Akıllı Bileklik 109,00 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.299,00 TL

    9 kg Çamaşır Makinesi 4.999,00 TL

    112 L Derin Dondurucu

    Büro Tipi Buzdolabı 1.999,00 TL
  • A101'e küçük ev aletleri ve spor ürünleri geliyor! 5 Ocak 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı!

    Ultra HD 55'' Android TV 7.999,00 TL

    Samsung Full HD Smart TV 6.199,00 TL

    Smart Uydu Alıcılı LED TV 3.299,00 TL

    64 GB Cep Telefonu 3.799,00 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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