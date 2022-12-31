A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da yayınlandı. 2023 yılının ilk kataloğunda yer alan; Smart uydu alıcılı Led TV, cep telefonu, 4 programlı bulaşık makinesi, 112 L derin dondurucu, seramik tabanlı ütü, el blender seti, mikrodalga fırın, çay makinesi, cyclon süpürhe gibi çeyiz ürünlerinin yanı sıra; egzersiz tekerleği, spor eldiveni,, yoga roller, metal şınav barı, mekik çekme aleti ve ağırlık seti gibi spor ürünleri 5 Ocak itibarıyla raflardaki yerini alacak. İşte, 5 Ocak A101 aktüel ürünler tam fiyat listesi...