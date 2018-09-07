A101 indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Yeni indirimli ürün kataloğu 8 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Cumartesi gününden önümüzdeki Cuma günü yani 14 Eylül tarihine kadar geçerli olacak katalogta gıda ürünleri ön planda yer alıyor.
İşte 8 - 14 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak olan A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve ücretleri...
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Sana tereyağı kâse margarin 250 gram ikili alımda: 4,95 TL GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Tarabya yöresel peynir çeşitleri ikili alımda: 11,95 TL
Torku küp şeker üçlü alımda: 12,95 TL
Çerezya Antep karası 400 gram ikili alımda: 8,45 TL
Mest form kayısılı bitki çayı ikili alımda: 3,50 TL
Feast Dondurulmuş mozaik pasta ikili alımda: 19,95 TL
Tobleron ballı nugalı çikolata üçlü alımda: 4,95 TL
Tikveşli krema: 4,25 TL
Pınar hindi Büfe krem : 7,95 TL
Türk kahvesi çeşitleri: 2,95 TL
Fındıklı gofret: 1,25 TL
Çerezya çayı fındık: 4,45 TL
Nuty Max çikolata: 1,45 TL
Dooy meyve nektarı çeşitleri: 0,65 TL
ABC Toz deterjan: 18,45 TL