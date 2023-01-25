HABERTURK.COM

Peki o halde A5 boyutu nedir? A5 kağıt boyutu kaç cm, piksel ve inç? İşte bu soruların cevaplarını sizlere detaylı bir şekilde aktaracağız. Hemen okuyarak öğrenebilirsiniz.

A5 Boyutu Nedir?

Öncelikle A5 boyutunun ne olduğunu açıklayarak yazımıza başlayalım.

A0’dan başlayıp A10’a kadar giden kağıt türlerinden birisi A5’tir. Günlük hayatta çok fazla iş için kullanılıyor ve diğerlerine göre boyutları da farklıdır.

Bu yüzden de A5 boyutunun genel özellikleri ve pikseli merak ediliyor.

Peki A5 kağıt boyutu kaç cm?

A5 kağıt boyutları 148x210 mm olarak hesaplanıyor ve santimetre cinsinden 14,8x21,0 cm olarak belirleniyor.

A5 Boyutu Kaç Piksel ve Kaç İnç?

Merak edilen bir başka konu da A5 boyutu kaç inç ve kaç piksel? A5 boyutu piksel cinsinden bakıldığı zaman 5,83x8,27 inç olarak hesaplanıyor.

Bu konuya ek olarak A5 kağıt nerelerde kullanılır ve tercih edilir?

- A4 ve A5 boyutlarındaki kağıtlar, resmi yazışmalarda kullanılır.

- Mağazalarda küçük görseller için tercih edilir.

- Resim çizimleri için kullanılır

- Fotokopi kağıdı olarak kullanılır

- Matbaa işlerinde kullanılır.

Tabi bu kullanım alanları da kullanacak şirket ya da firmalar için de farklı amaçlarda tercih edilebilir. Örneğin, X mağazası A5 kağıtları mağaza içerisinde kullanırken Y firması resim çizimlerini A5 boyutlarında tercih edebilir.

A5 Kağıtlar Nerede Bulunur?

Peki bu kağıtları nerde temin edebilirsiniz? İsterseniz mevcut kağıtlarınızdan boyutları ölçerek kendiniz hazırlayabilirsiniz isterseniz bazı kırtasiyelerden alabilirsiniz.

Ama bu kağıt boyutunun her kırtasiyede olmadığını söylememiz gerekiyor. Genelde kırtasiyelerde A4 kağıtlar bulunuyor. Eğer bir belge ya da resim çıkarmanız gerekiyorsa ve o da A5 boyutunda olmak zorundaysa, yazıcı ayarlarından A5 boyutunu tercih edebilirsiniz ya da bir yerde çıkarttırıyorsanız, uyarıda bulunabilirsiniz.

Böylece istediğiniz boyutta istediğiniz pikselde elde edebilirsiniz.

A5 Kağıt Nasıl Elde Edilir?

Az önce verdiğimiz tavsiyeye göre, kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Aslında bu çok kolay.

Çünkü yapmanız gereken şey, bir A4 kağıdı almak ve onu tam ortadan ikiye bölmek. Evet, bir A4 kağıdı aslında iki adet A5 kağıdının tamamını oluşturuyor. Bu sebeple ortadan bölme işlemi yaptığınız zaman rahatlıkla istediğiniz sayıda A5 kağıt elde edebiliyorsunuz.

Gördüğünüz üzere A5 kağıt boyutu oluşturmak ve bu ürünü elde etmek çok da zor değil. Her şey elinizin altında. Sadece nasıl ve ne şekilde yapmanız gerektiğini bilmesiniz. İhtiyacınıza göre boyut belirleyebilirsiniz.

Yazımızı sonlandırmadan önce birkaç ek bilgi daha vermek istiyoruz:

- A5 boyutundan bahsettik. Peki A4 boyutu nedir? A4’ler 210x297 mm’dir.

- 21x29,7 cm ve 27x11,69 inçtir.

Aslında kağıt boyutlarının temel mantığı, aynı standartta çok boyutlu kağıt elde etmek üzerine. Bu yüzden A4 kağıdını katladığınızda iki adet A5 kağıdı elde edebiliyorsunuz. Boyutlar küçüldükçe bir büyük boyuttaki kağıttan rahatlıkla diğerini elde edersiniz. Eğer elinizde bir A4 kağıdı varsa önce A5 kağıt elde edin sonrasında da onu katlayın ve daha küçüğünü oluşturun. Böylece istediğiniz her boyutta kağıdı rahatlıkla kullanabileceksiniz.

İşte sizlere A5 kağıt boyutu ve özellikleri hakkında bilmeniz gereken bütün detayları aktardık. Bu kağıda ihtiyacınız varsa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.

ÖNERİLEN VİDEO