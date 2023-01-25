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Haberler Yaşam Z Kuşağı Nedir, Hangi Yılları Kapsar? Z Kuşağı Yaş Aralığı ve Özellikleri
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Z kuşağı nedir, hangi yılları kapsar? Z kuşağı yaş aralığı ve özellikleri

Sürekli Y kuşağı ya da Z kuşağı kavramlarını duyuyoruz. Peki bu kuşak kimleri kapsıyor? Siz hangi kuşaktasınız? Bunları biliyor musunuz? Aslında her doğduğumuz yıl bizler için önemlidir ve o dönemin doğanlarında ortak bazı özellikler bulunur.

Z Kuşağı Nedir, Hangi Yılları Kapsar? Z Kuşağı Yaş Aralığı ve Özellikleri
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Şimdi biz de sizlere Z kuşağı nedir, hangi yılları kapsar bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda Z kuşağı yaş aralığı ve özellikleri hakkında da merak edilenleri aktaracağız. Eğer siz de merak ediyorsanız ya da bu kuşak içerisinde yer alıyorsanız hemen okuyarak bütün detayları öğrenebilirsiniz.

Z Kuşağı Nedir?

Son zamanlarda en çok duyulan Z kuşağı ne demek ve diğerlerinden farkı ne?

Z kuşağı, genel olarak 2000 yılı sonrası için kullanılan bir kavramdır. 2000 yılı ve sonrasında doğan herkes teknolojik değişimlerin olduğu sürece gözlerini açmıştır ve daha farklı bir dünyaya uyanmıştır. Bu sebeple de bir önceki kuşağı olan annelerinden, babalarından ve büyük annelerinden daha farklıdırlar.

1965- 1979 yılları arasında doğanların X kuşağı, 1980- 1999 yılları arasında doğanların da Y kuşağı olarak adlandırıldığı bu alanda, 2000 yılından sonra doğanlar Z kuşağı yani Gen Z olarak biliniyor.

Önceki nesillerden teknolojik anlamda çok farklıdırlar ve bu da her davranışlarını etkiler.

Z Kuşağı Hangi Yıllar Aralığını Kapsıyor?

Aslında bu sorunun cevabını az önce sizlerle paylaştık. 2000 yılından itibaren bugünü kapsar ve doğan bütün çocuklar Z kuşağı olarak geçiyor. Direkt teknolojinin içine doğmuşlardır ve dünya geneline daha hakimdirler. Hatta çevrenizde daha üç yaşına bile gelmeyen çocukların telefonla oynadıklarını mutlaka görüyorsunuzdur. İşte onlar Z kuşağı!

Hatta Z kuşağından sonraki kuşak olarak da şöyle bir ayrım yapılıyor: 2010 yılından sonra doğanları Alfa Kuşağı olarak da görenler ve sınıflandıranlar mevcut. Z kuşağının sahip olduğu özelliklere bu kuşak da sahiptir ve çok bir fark da yoktur. En belirgin fark, teknolojiyle tanışma yaşları…

Z Kuşağı Özellikleri Neler?

Aslında burada en çok merak edilen konulardan bir başkası da Z kuşağı özellikleri. Şimdi gelin hep birlikte Z kuşağı özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım.

  • - Öncelikle küçük yaşlardan itibaren teknoloji konusunda bilgi sahibi olanlardan oluşur.
  • - Bilgisayar başında büyüdükleri için sokak oyunlarının çoğunu bilmezler
  • - Bireyci davranışları bulunur ve ortaklaşa işler yapmakla araları yoktur.
  • - Hayal dünyaları gelişkindir ve hemen bir çözüm bulurlar
  • - Birden fazla işi aynı anda, teknoloji sayesinde yürütebilirler
  • - Bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine fazlasıyla düşkünlerdir
  • - Bazıları ise aşırı isyankardır.
  • - Yüksek özgüvenleri bulunur
  • - Çabuk sıkılırlar, kolay adapte olamazlar ve hızlı yaşamaya alışmışlardır
  • - Bağlılık düzeyleri zayıftır
  • - Birden fazla işi başarabileceklerine dair inançları fazlasıyla yüksektir.
  • - Kurallara ve otoritere çok fazla bağlı değillerdir
  • - Fazla sorgulayanlar olduğu gibi hiç sorgulamayanlar da vardır.

Genel olarak Z kuşağı yaş aralığı için şimdiki yılı göz önünde bulundurursak 20’li yaşlar diyebiliriz. Bu kuşak çocukları için Gen Z kavramının yanı sıra milenyum çocukları da deniliyor.

Artık doğan çocuklar her şeyi biliyorlar ve tablet, telefon ya da bilgisayar gibi teknolojik aletleri çok küçük yaşta öğreniyorlar. Ama bu durumla beraber yeni nesil gençlerde çok sayıda hastalık da ortaya çıkıyor. Buna ek olarak küçücük çocuklarda görme bozukluğu, eklem eğriliği, sırt ya da kas ağrısı gibi çok fazla şikayet oluşuyor.

İşte bütün bunların asıl sebebi bilgisayarların, telefonların ya da tabletlerin başından kalkmayışlarından kaynaklanıyor. Eğer ebeveynler çocuklarını bu durumla biraz geç tanıştırmayı başarırsa, belki de bir nesil kambur olmaktan kurtularak büyüyebilir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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