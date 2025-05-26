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        AB, ABD ile müzakereleri hızlandıracak

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile yürütülen ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırmaya hazır olduklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 00:35 Güncelleme: 26.05.2025 - 00:35
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        AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Trump'la iyi bir görüşme yaptığına işaret eden von der Leyen, "AB ve ABD dünyanın en önemli ve yakın ticaret ilişkisini paylaşıyor." ifadesini kullandı.

        "9 TEMMUZ'A KADAR ZAMANA İHTİYACIMIZ OLACAK"

        Von der Leyen, Avrupa'nın ticaret anlaşması görüşmelerini hızlı ve kararlı bir şekilde ilerletmeye hazır olduğuna dikkati çekerek, "İyi bir anlaşmaya varmak için 9 Temmuz'a kadar zamana ihtiyacımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, 23 Mayıs'ta Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yürütülen ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Ancak ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

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        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de, Trump’ın, ticaret müzakerelerinde AB’nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret ortaklarından gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü belirterek, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB’yi "harekete geçirmesini" umduğunu belirtmişti.

        ABD Başkanı Trump, nisan ayı başında aralarında Çin, AB ve ASEAN ülkelerinin de olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı.

        Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında tarife restleşmesi başlamış, Washington yönetimi de AB ve diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün erteleme kararı almıştı.

        ABD'nin AB'ye yönelik ek tariflere verdiği 90 günlük süre 9 Temmuz'da sona erecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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