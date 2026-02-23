Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya AB-ABD ticaret anlaşması oylaması askıya alındı | Dış Haberler

        AB-ABD ticaret anlaşması oylaması askıya alındı

        Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) - ABD ticaret anlaşmasına ilişkin yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 19:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB-ABD ticaret anlaşması oylaması askıya alındı

        Avrupa Parlamentosu (AP), ABD'de tarifeler konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle Avrupa Birliği (AB)-ABD ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları ve yapılması planlanan oylamayı askıya aldı.

        AP Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı Bernd Lange, ABD'de tarifeler konusunda yaşanan gelişmelerin ardından yazılı açıklama yayımladı.

        AB-ABD ticaret anlaşmasının yasama sürecinden sorumlu olan AP Uluslararası Ticaret Komitesi'ndeki siyasi grup temsilcilerinin bir toplantı yaptığını belirten Lange, "ABD Yüksek Mahkemesi'nin 20 Şubat 2026 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) kullanımı hakkındaki kararı açık ve nettir. Bu kararın sonuçları göz ardı edilemez. İşlere her zamanki gibi devam etmek bir seçenek değil." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Lange, ABD tarafının Turnberry Anlaşmasını müzakere etmek ve uygulamak için kullandığı önemli bir aracın artık mevcut olmadığını belirterek, "Durum her zamankinden daha belirsiz bir hal aldı. Bu durum, Turnberry Anlaşması ile sağlamaya çalıştığımız istikrar ve öngörülebilirlik ile çelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        IEEPA'nın yerine önerilen 122. maddenin ABD'ye ihracat yapan tüm ülkelere ayrım gözetmeksizin uygulanacağı ve en çok kayırılan ulus oranının üzerine ekleneceğini anımsatan Lange, "Sonuç olarak, ABD'nin AB'den ithalatları yüzde 15 eşiğini aşan bir orana tabi olacak. Bu durum, Turnberry Anlaşması'nın şartlarından açık bir sapma teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

        Lange, AP’deki siyasi parti temsilcilerinin, AB-ABD ticari ilişkilerinde açıklık, istikrar ve hukuki netlik sağlanana kadar ticaret anlaşmasına ilişkin çalışmaları askıya almaya karar verdiklerini belirtti.

        Karar sonucunda 24 Şubat’ta AP komitesinde planlanan AB-ABD ticaret anlaşması oylamalarının gerçekleştirilmeyeceğine işaret eden Lange, durumun gelecek hafta yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

        ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı IEEPA'nın Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

        REKLAM

        Söz konusu karar üzerine ABD Başkanı Trump, aynı gün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı. Trump, 21 Şubat'ta ise ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği ürünlere uygulanacak yüzde 10'luk küresel tarife oranını yüzde 15'e çıkaracağını duyurmuştu.

        AP, ocak ayında da Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından, AB ile ABD ticaret anlaşmasının onay sürecini durdurmuştu.

        Öte yandan, AB ile ABD arasında ticaret anlaşması görüşmeleri Temmuz 2025’te İskoçya'daki Trump'a ait Turnberry golf sahasında tamamlanmıştı.

        Turnberry Anlaşması kapsamında AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul etmiş, buna karşılık ABD'nin AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da kaybolan 80 yaşındaki yaşlı kadın dağda kayalıklar arasında bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Ayşe Şahin, jandarma ekibince dağlık alanda kayalıklar arasında sıkışmış halde bulundu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları