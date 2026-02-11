AB'de ekonomi zirvesi

AB'ye üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları, yarın Belçika'da yer alan tarihi Alden Biesen Kalesi'nde gayri resmi zirve düzenleyecek.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın davetiyle gerçekleştirilecek zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de katılacak.

Zirvenin odağı ekonomi başlıkları olacak.

Liderler, AB ülkeleri arasında gümrük vergilerinin, teknik engellerin ve fiziksel sınırların kaldırıldığı, malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımını sağlayan gelişmiş ekonomik bütünleşme türü olan "Tek Pazar"ın daha da derinleştirilmesini, ekonomik bağımlılıkların azaltılmasını ve yeni jeoekonomik bağlamda rekabet gücünün artırılmasını tartışacak.

Zirvede, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ekonominin durumunun ele alınacağı bir oturum yapılacak.

Draghi'nin değişen jeopolitik ve jeoekonomik ortamın AB'nin rekabet gücü üzerindeki etkisine ilişkin sunumunun ardından konu detaylı olarak görüşülecek.

Bu oturumda, liderler, ekonomik rekabet gücünün nasıl artırılacağını, ticaret dengesizlikleri karşısında AB'nin nasıl konumlanacağını, ekonomik baskılara karşı nasıl yanıt verileceğini ve özellikle kritik ham maddeler ve teknolojilerde ekonomik bağımlılıkların nasıl azaltılacağını ele alacak. Bu arada, Draghi, Eylül 2024'te AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusunda kapsamlı bir rapor hazırlayarak AB Komisyonuna sunmuştu. Raporda, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret edilmişti. Zirvede eski İtalya Başbakanı Enrico Letta ile de AB'nin iç stratejisine yönelik ayrı bir oturum düzenlenecek. Hızla değişen dünyada "Tek Pazar"dan nasıl daha iyi yararlanılacağına dair görüşlerin paylaşılacağı toplantıda, "Tek Pazar"ı tamamlamak için AB'nin ana önceliklerinin ne olacağı, AB işletmelerine daha elverişli bir düzenleyici ortamın nasıl sağlanacağı, ekonomik baskı ve haksız rekabete nasıl yanıt verileceği görüşülecek.