Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya AB'de 'Ruble ile ödeme' çatlağı: 'Ödemeye hazırız' mesajı
ABONE OL

AB'de 'Ruble ile ödeme' çatlağı: Başbakandan 'Ödemeye hazırız' mesajı

Avrupa Birliği ülkeleri, Putin'in 'Ruble ile ödeme şartı' sonrası Rusya ile yeni bir enerji krizindeyken, AB üyesi Macaristan'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Ruble ile ödeme konusunda bizim bir sorunumuz yok" dedi.

AB'de 'Ruble ile ödeme' çatlağı: 'Ödemeye hazırız' mesajı
HABERTURK.COM

AB ile Macaristan arasında bir süredir devam eden ve Rusya-Ukrayna savaşı ile zirveye tırmanan gerilim daha da büyüyor.

Macaristan'ın geçtiğimiz günlerde seçimi tekrar kazanan ve koltuğunu garantiye alan Başbakanı Viktor Orban "Bizim Ruble ile ödeme konusunda bir sorunumuz yok. Eğer Rusya Ruble ile ödeme yapmamızı istiyorsa, Ruble ile ödeme yaparız" yanıtını verdi.

Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sürdürdüğü yakın ilişki ile tanınıyor. Batı ülkeleri ile iletişimini kesme noktasına getiren Putin, Macaristan'daki seçimler sonrasında Orban'ı tebrik etmişti.

PUTIN "RUBLE İLE ÖDEMEYENİN SÖZLEŞMESİ DURDURULACAK" DEMİŞTİ

Putin "Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer hesap açılmaz ve Ruble ile ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" demişti.

Euro ve dolar cinsinden işlemlerin bloke edileceğini ifade eden Putin "Ruble ile ödeme, egemenliğimizi güçlendirmek anlamına geliyor. Bu sayede ticarette ulusal paramızın payını artıracağız" diye eklemişti.

ALMANYA RUBLE İLE ÖDEMEYECEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya'dan ithal edilen doğalgaz için ödemeleri Euro olarak yapacağını Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'e bildirdiğini söylemişti.

Scholz, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Rus gazına yapılacak ödemeler konusunda "Sözleşmelere baktık. İçeride ödemenin avro olarak yapılacağı yazıyor. Görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanına bunun böyle olması gerektiğini ve böyle kalacağını söyledim" demişti.

Özellikle şirketlerin bu ödemeleri Euro cinsinden yapmak istediklerine işaret eden Scholz, "Onun (Putin) fikirleri, bunun olabileceği yönünde. Buna artık yakından bakacağız ancak her durumda şirketler Euro cinsinden ödeme yapmak istiyorlar ve öyle yapabilirler, yapacaklardır" diye konuşmuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"TAHAMMÜL EDEMİYORUM!" Son dakika: Zelenskiy'den Avrupa'ya tepki! - Güncel haberler
DÜNYA Zelenskiy'den Avrupa'ya tepki: Kararsızlığa tahammül ...
Almanya Başbakanı Scholz: NATO, bu savaşta taraf olmayacak
DÜNYA Scholz: Görüşüyoruz ancak bunlar gizli
NATO dışişleri bakanları Brüksel'de Ukrayna gündemiyle toplanıyor
DÜNYA NATO dışişleri bakanları Ukrayna gündemiyle ...
Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayii ihracatı 30 kat arttı
DÜNYA Türkiye’nin Ukrayna’ya savunma sanayii ihracatı 30 ...
Papa'dan tarihi destek: Ukrayna bayrağını öptü
DÜNYA Papa'dan tarihi destek: Ukrayna bayrağını öptü
Son dakika: Sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 340'ı geçti
DÜNYA Sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 340'ı geçti
Kremlin'den müzakere ve Kiev açıklaması
DÜNYA Kremlin'den müzakere açıklaması
Son dakika haberleri: Putin'in kızlarına yaptırım uygulanacak mı?
DÜNYA Putin'in kızlarına yaptırım uygulanacak mı?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, büyükelçilik görevlerini tebliğ etti
Macron ile Le Pen arasında fark kapanıyor
DÜNYA Macron ile Le Pen arasında fark kapanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.