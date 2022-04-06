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AB ile Macaristan arasında bir süredir devam eden ve Rusya-Ukrayna savaşı ile zirveye tırmanan gerilim daha da büyüyor.

Macaristan'ın geçtiğimiz günlerde seçimi tekrar kazanan ve koltuğunu garantiye alan Başbakanı Viktor Orban "Bizim Ruble ile ödeme konusunda bir sorunumuz yok. Eğer Rusya Ruble ile ödeme yapmamızı istiyorsa, Ruble ile ödeme yaparız" yanıtını verdi.

Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sürdürdüğü yakın ilişki ile tanınıyor. Batı ülkeleri ile iletişimini kesme noktasına getiren Putin, Macaristan'daki seçimler sonrasında Orban'ı tebrik etmişti.

PUTIN "RUBLE İLE ÖDEMEYENİN SÖZLEŞMESİ DURDURULACAK" DEMİŞTİ

Putin "Gaz tedarikleri için ödemeler 1 Nisan'da başlayacak. Eğer hesap açılmaz ve Ruble ile ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak" demişti.

Euro ve dolar cinsinden işlemlerin bloke edileceğini ifade eden Putin "Ruble ile ödeme, egemenliğimizi güçlendirmek anlamına geliyor. Bu sayede ticarette ulusal paramızın payını artıracağız" diye eklemişti.

ALMANYA RUBLE İLE ÖDEMEYECEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Rusya'dan ithal edilen doğalgaz için ödemeleri Euro olarak yapacağını Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin'e bildirdiğini söylemişti.

Scholz, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Rus gazına yapılacak ödemeler konusunda "Sözleşmelere baktık. İçeride ödemenin avro olarak yapılacağı yazıyor. Görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanına bunun böyle olması gerektiğini ve böyle kalacağını söyledim" demişti.

Özellikle şirketlerin bu ödemeleri Euro cinsinden yapmak istediklerine işaret eden Scholz, "Onun (Putin) fikirleri, bunun olabileceği yönünde. Buna artık yakından bakacağız ancak her durumda şirketler Euro cinsinden ödeme yapmak istiyorlar ve öyle yapabilirler, yapacaklardır" diye konuşmuştu.