AB'den Macaristan'a para cezası: Her gün için 1 milyon avro

AB'nin en üst mahkemesi, Macaristan'ın 2020 kararıyla talep edilen göç politikasında gerekli tedbirleri uygulamadığı için 200 milyon avro ceza ödemesi ve bun kararları tam olarak uygulayana kadar her gün 1 milyon avro ceza ödemesi gerektiğine hükmetti.

Macaristan, ülkelerin göçmenlere ev sahipliği yapma ya da onların bakım masraflarını karşılama yükümlülüğüne uzun süredir karşı çıkıyor.

TARTIŞMALI

Avrupa Birliği ülkeleri, AB'nin iltica sisteminin başarısız olduğu eleştirilerinin ardından sistemde kapsamlı reformlar yapmış ve Macaristan ile Polonya haricindeki ülkeler reformları onaylamıştı.