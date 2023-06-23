Bu nasıl bir zorbalık?

AA

Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kosova'nın kuzeyindeki durumdan çok endişeliyiz: Kosovalı Sırpların yargısız gözaltına alınması; Mitrovica'nın güneyinde yürüyen Kosova Güvenlik Gücü askerleri ve ardından Sırbistan'ın ağır söylemleri geldi." ifadelerini kullandı.

Brüksel'de dün Sırbistan ve Kosova liderleriyle yaptığı toplantıya rağmen gerilimin devam etmesini endişeyle izlediğini belirten Borrell, durumun tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Borrell, "Buna müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Kosova polisi, 29 Mayıs'ta NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) yönelik saldırıyı organize edenlerden olduğu gerekçesiyle bir Kosovalı Sırp'ı gözaltına almıştı.

Kosova Güvenlik Gücü'ne ait yaklaşık 200 askerin Mitrovica'nın çoğunlukla Arnavutların yaşadığı güney kesiminde yürümesi sosyal medya hesaplarında "FSK ülkenin kuzeyine gidiyor" iddiasıyla paylaşılırken Savunma Bakanı Armend Mehaj, yürüyüşün rutin bir kondisyon egzersizi olduğunu açıklamıştı.

KOSOVA VE SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan ise bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: AP