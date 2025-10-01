AB liderleri güvenlik konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi.

AB'nin 27 üyesinin devlet ve hükümet başkanı, AB Konseyinin Dönem Başkanlığını yürüten Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da toplandı.

Zirvenin girişinde açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "Hedefimiz elbette güvenlik ve savunma caydırıcılığı, insansız hava araçları (İHA), Ukrayna'ya yardım ve ayrıca göç konularını gündeme getirmek." dedi.

Frederiksen, son günlerde ülkesi de dahil olmak üzere Avrupa'da karşılaşılan dron tehdidine değinerek, "Bence Avrupa'daki güvenlik hakkında ulusal bakış açımızı bir kenara bırakıp, devam eden hibrit savaş örüntüsüne bakmalıyız. Ukrayna'daki savaşa, Rusya'nın hepimizi tehdit etme girişimi olarak bakmalıyız. Dolayısıyla Ukrayna'ya ulusal bir bakış açısı yerine Avrupa perspektifinden bakarsanız, Rusya'ya ve hibrit savaşa kendi ulusal bakış açınızdan ziyade Avrupa perspektifinden bakarsanız, o zaman herkesin hepimizi yeniden silahlandırmamız gerektiği konusunda hemfikir olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Bir gün Polonya, öbür gün Danimarka ve gelecek hafta muhtemelen başka bir yerde sabotaj veya dron uçuşları göreceğiz." ifadesini kullanan Frederiksen, Rusya'dan yönelen tehditlere karşı güçlü ve birleşik bir yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"HİÇBİR AVRUPA ÜLKESİ BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN TEK BAŞINA GELEMEZ"

Zirveye Başbakan Frederiksen ile birlikte eş başkanlık yapan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "Bugün, Avrupa vatandaşlarının temel endişelerinden biri olan güvenlik ve savunmayı ele alacağız." dedi.

Costa, liderlerin AB Komisyonuna savunma konusunda hazırladığı yol haritası için siyasi rehberlik sağlamak üzere önemli bir siyasi tartışma yapacaklarını belirterek, "Elbette güvenliğimiz Ukrayna ile başlıyor ve bu nedenle, Ukrayna'ya olan desteğimizi nasıl güçlendireceğimizi de ele alacağız." diye konuştu.

AVRUPA'DAKİ "HİBRİT" TEHDİTLER

Zirvenin ev sahipliğini üstlenen AB Dönem Başkanı Danimarka, son dönemde hava sahasında görülen dronlar nedeniyle Avrupa'nın güvenlik kaygılarının da odağında yer alıyor.

Son bir haftada Danimarka, hava sahasında artan dron gözlemleri nedeniyle alarma geçti.