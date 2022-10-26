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AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Covid-19 dalgasına karşı uyardı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), gelecek haftalarda yeni bir Covid-19 dalgasının beklendiğini, bu sonbahar ve kış mevsiminde Covid-19 ve grip virüslerinin birlikte görüleceğini bildirdi

AB'nin ilaç düzenleyicisi yeni Covid-19 dalgasına karşı uyardı
EMA'dan yeni Covid-19 dalgasına karşı uyarı!
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AA

EMA yetkilileri, Covid-19 ve maymun çiçeği salgınlarındaki durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, "Gelecek haftalarda Omicron'un yeni alt versiyonları nedeniyle yeni bir Covid-19 dalgası bekleniyor" dedi.

"COVID-19 BU SONBAHAR VE KIŞ MEVSİMİNDE GRİPLE BİRLİKTE GÖRÜLECEK"

Covid-19'un bu sonbahar ve kış mevsiminde griple birlikte görüleceğini belirten Cavaleri, bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Cavaleri, altta yatan başka hastalıkları olan küçük çocuklara hastaneye yatma ve ölüm risklerini azaltmak için aşı olmaları çağrısı yaparken, 60 yaş üstü kişiler, hamileler ve kronik rahatsızlıkları olanlara aşı olma ve takviye dozları da yaptırma tavsiyesinde bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ

Cavaleri, maymun çiçeğiyle ilgili de "Epidemiyolojik durum güven verici" ifadesini kullanarak, vaka sayılarında dik bir düşüşle salgının kontrol altına alındığının görüldüğünü belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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