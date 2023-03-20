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AB'den 34.6 milyar Euro dış ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), ocak ayında toplam 34,6 milyar Euro dış ticaret açığı verdi

AB'den 34.6 milyar Euro dış ticaret açığı
AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 198,6 milyar Euro'ya, ithalatı da yüzde 7 yükselerek 233,2 milyar Euro ya ulaştı.

Böylece AB'nin dış ticaret açığı, ocak ayında 34,6 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 yükselişle 222,9 milyar Euro , ithalat da yüzde 9,7 artışla 253,5 milyar Euro oldu.

Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ocakta 30,6 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 37 milyar Euro ile ABD, 26,9 milyar Euro ile İngiltere, 17,4 milyar Euro ile Çin, 15,8 milyar Euro ile İsviçre ve 8,5 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 47,3 milyar Euro ile Çin, 30,3 milyar Euro ile ABD, 17,7 milyar Euro ile İngiltere, 13,2 milyar Euro ile Norveç, 11,6 milyar Euro ile İsviçre, 9 milyar Euro ile Rusya ve 8,1 milyar Euro ile Türkiye oldu

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