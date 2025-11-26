AB, oyuncaklardaki zararlı kimyasalları yasaklıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), çocuk sağlığını daha iyi korumak amacıyla oyuncaklardaki çeşitli zararlı kimyasalların yasaklanmasını içeren yeni kuralları kabul etti.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği'nde (AB) çocukların sağlık ve gelişiminin korunması için hazırlanan yeni oyuncak güvenliği kuralları oy çokluğuyla kabul edildi.

AB ülkelerinde satılan güvensiz oyuncak sayısını azaltmayı ve çocukları oyuncak kaynaklı risklerden korumayı amaçlayan yeni kurallara göre, oyuncaklarda, endokrin bozucular, solunum sistemine zarar veren maddeler, cilt ve diğer organlar için toksik kimyasallar yasaklanacak.

Oyuncaklarda, cilt sensitizasyonuna yol açabilen maddeler, "sonsuz kimyasallar" olarak bilinen PFAS ve tehlikeli bisfenol türleri de yasak kapsamına girecek.

3 yaş altı çocukların ağzına alınabilecek şekilde tasarlanmış oyuncaklarda alerjenik kokular kullanılamayacak.

Üreticiler, bir oyuncağı piyasaya sürmeden önce kimyasal, fiziksel, mekanik ve elektriksel bütün olası tehlikeler için bir güvenlik değerlendirmesi yapmak zorunda olacak. Değerlendirmede oyuncaklara yanıcılık, hijyen ve radyoaktivite testleri yapılacak.

Üreticilerin, dijital oyuncakların çocukların ruh sağlığı için risk oluşturmadığından emin olması gerekecek.