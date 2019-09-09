Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, resmi Twitter hesabından 2019-2020 eğitim-öğretim yılını kutlayan bir mesaj yayınladı. AB Türkiye Delegasyonu'nun kutlamayı Türkçe'nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dilde de yayınlaması tartışmalara yol açtı.

Üç dilde mesaj yayınlayan AB Türkiye Delegasyonu tarafından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verdi: "2019-2020 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz."

NEDEN ARAPÇA AÇIKLAMA YAPILDIĞI SORUSUNA YANIT

Bazı sosyal medya kullanıcılarının, neden Arapça mesaj yayınlandığını sorması üzerine AB Türkiye Delegasyonu, şu açıklamayaı yaptı: "Bugün yayımladığımız mesajımıza gelen bazı yorumlara ilişkin olarak iletişimde Türkçe ve İngilizce dillerini kullandığımızı açıklığa kavuşturmak isteriz. Son üç yıldır Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarımızda, AB Türkiye Delegasyonu olarak, ortaklarımız gibi, Türkçe ve İngilizce'nin yanı sıra Arapça da kullanmaktayız. Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yayımlanan bu mesajların amacı, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) altında eğitim, sağlık, insani yardım, göç yönetimi, alt yapı ve sosyo-ekonomik alanlarda yürütülen ortak projeler kapsamında yapılanlar hakkında, kendi dillerinde bilgi vermektir."

YAYINDAN KALDIRILDI

Kısa süre sonra yayından kaldırılan paylaşımın ardından, AB Türkiye Delegasyonu, yine resmi Twitter hesabından yanlış anlaşılmalara neden olan paylaşımlarını yayından kaldırdıklarını duyurdu.