AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Türkiye'yi ziyaret etmenin tam zamanı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bölgesel konular başta olmak üzere işbirliğinde önemli bir aktör olarak gördüğü Türkiye'nin AB'ye aday, ortak çıkarlara sahip stratejik ortak olduğunun altını çizerek; "Türkiye'yi ziyaret etmenin tam zamanı ve bunu gerçekten görev süremin ilk bölümünde yapacağım. Birçok konumuz var. Bölgesel güvenliğin yanı sıra örneğin enerji gibi farklı noktalarda işbirliğini görüşebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, 24 Ocak'ta bölgesel gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerini ele almak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin yanı sıra, AB'nin dış politika ve savunma ajandasını, Suriye'deki yeni yönetimle yürütülecek ilişkileri, Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması için çabaları ve yeni ABD yönetimi ile masaya yatıracakları ana başlıkları AA muhabirine değerlendirdi.

REKLAM

"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMENİN TAM ZAMANI"

Soru: Türkiye'yi ziyaretinizden önce; Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut durumunu ve ilişkilerin geleceğini değerlendirebilir misiniz? Mesajınız nedir?

Kallas: Türkiye, stratejik öneme sahip ortağımızdır. Dolayısıyla Türkiye ile kapsamlı ortaklıklar kurmak istediğimiz açık. Son ziyaret 2022'deydi, bu yüzden Türkiye'yi ziyaret etmenin tam zamanı ve bunu tam olarak görev süremin ilk bölümünde yapacağım. Birçok konumuz var. Bölgesel güvenliğin yanı sıra örneğin enerji gibi farklı noktalarda işbirliğini görüşebiliriz. Bu nedenle daha fazla işbirliğine kesinlikle yer var.

Soru: Türkiye'yi sadece bölgesel işbirliği için bir aktör olarak mı görüyorsunuz, yoksa Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğu gerçeğini de dikkate alıyor musunuz? Ziyaretinizi Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyinin yeniden canlandırılmasına imkan verecek bir ön adım olarak yorumlayabilir miyiz?

Kallas: İkimiz de Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortama ilgi duyuyoruz. Bu, Suriye'ye ilişkin ortak çıkarımız. Ayrıca, bu ülkenin doğru yönde gelişmesine, toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan ilgimiz de ortak. Diğer yandan Gazze'de ateşkes devam ediyor ve barış, halk için önemli. Dolayısıyla bunlar eş zamanlı çalışabileceğimiz konular. Elbette, aday ülke statüsüne sahibiz. Türkiye, aday ülke statüsünde olmaya devam ediyor. Ancak bu süreç duraklamış vaziyette. 27 üye ülkeyle aynı doğrultuda çözülmesi gereken konular var. Elbette Kıbrıs hakkındaki mesele var, insan hakları, hukukun üstünlüğü, temel haklar konuları tartışmamız gereken konular. Dolayısıyla bunlar bizim temas noktalarımız.

REKLAM Soru: Sizce NATO'dan ayrı bir Avrupa savunma sistemi kurulmalı mı; yoksa bunun, NATO'nun halihazırda yaptıklarını mükerrere düşürme riski var mı? Kallas: NATO'nun halihazırda yaptıklarını mükerrere düşürmemeliyiz. AB'de 27 ordumuz var ve hepsi birlikte işbirliği yaptığımız bu kolektif savunmaya katkıda bulunmalı. Her ülkenin bir savunma planlaması ve bir savunma bütçesi var. Yani "Avrupa ordusuna ihtiyacımız var." diyemeyiz ancak bu 27 üyenin NATO ve AB söz konusu olduğunda çok iyi bir şekilde birlikte çalışmasına ihtiyacımız var. NATO içinde 23 üyemiz var, bu da bizi (AB ve NATO) doğal ortaklar yapıyor. Ancak elbette NATO'da birlikte çalışmamız gereken daha fazla müttefik var ve Türkiye de bunlardan biri. "SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN HAFİFLETİLMESİNİ TARTIŞMAYA HAZIRIZ" Soru: İlk günden beri Suriye'deki yeni yönetime destek konusunda temkinli açıklamalar yapıyorsunuz. Peki şimdi sizin gözleminiz nedir? Ülke doğru yolda ilerliyor mu? REKLAM Kallas: Bir şey söylemek için henüz çok erken. Yani, doğru şeyleri söyledikleri açık. Ancak doğru yönde ilerleyip ilerlemedikleri konusunda da doğru adımları atıyorlar mı? Bu yüzden uluslararası aktörlerin yanı sıra Arap ülkeleri gibi bölgesel aktörlerin ve Türkiye'nin de ortak bir anlayışa sahip olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Suriye'deki hükümetin kapsayıcı olduğunu görmek istiyoruz. Hiçbir radikalleşme görmek istemiyoruz. Ülkenin istikrarlı olması herkesin çıkarına. Bu yüzden ihtiyatlı bir şekilde iyimseriz. Yaptırımların hafifletilmesini tartışmaya hazırız ancak bunu "adım adım" yaklaşımıyla yapacağız. Yani, doğru şeyleri yaparlarsa, biz üzerimize düşen adımları atmaya hazırız. Yanlış yöne giden adımlar atarlarsa, o zaman bir adım geri atmaya ve bazı yaptırımları geri koymaya da hazırız. "SURİYE'Yİ İNŞA EDEBİLMELERİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ" Soru: Normalleşmenin yolu, ülkenin yeniden imarından geçiyor. Peki AB, Suriye'nin yeni yönetimine yönelik sektörel yaptırımlarını kaldıracak mı? Kallas: Bunu 27 Ocak Pazartesi günü tartışacağız. Dışişleri Bakanları toplantımız var, ele alacağımız konulardan biri de bu. Ama biz, ülkelerini inşa edebilmeleri için üzerimize düşen adımları atmaya hazırız. Elbette, biliyorsunuz, bankacılık hizmetlerine erişim, ilk aşamada gerçekten ihtiyaç duydukları şeyler. Ama çok gerçekçi olmak gerekirse, bir sonraki adımımız onların (Suriye yönetiminin) yaptıklarına göre şekillenmeli. Herkes doğru yönde adım atıldığını görmek istiyor.

"KARAR ÜYE DEVLETLERE AİT" Soru: AB, üye ülkelerini, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG tarafından tutulan AB vatandaşı DEAŞ üyelerini geri almaya ve bu teröristleri adalete teslim etmeye teşvik eder mi? REKLAM Kallas: DEAŞ'a geri dönülmemesinin ve terörizmin azalmasının herkesin çıkarına olduğu açıktır. Çünkü herkes, AB ve Türkiye, bölgemizde gelişen terör örgütleriyle ilgili risklerle karşı karşıya. Yani, iş vatandaşları geri almaya gelince, bunun (terörün) geri dönmemesi için her şeyi yaptığımızdan emin olmalıyız. Sonra tabii bu, bu çeşit tutuklu ve savaşçısı olan üye devletlerin kendilerinin vereceği bir karardır. Dolayısıyla karar üye devletlere aittir. GAZZE'DE ATEŞKES Soru: AB, Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve insani yardımını artırdı. Peki AB Gazze'de sadece insani bir rol oynamayı mı tercih ediyor? Yakında AB İsrail Ortaklık Konseyi'ni toplayacağınızı duyurdunuz. Bu toplantıda İsrailli meslektaşlarınıza mesajınız ne olacak? Kallas: AB-İsrail Ortaklık Konseyi'miz olacak ve ardından Filistin Yönetimi ile üst düzey bir siyasi diyalog kuracağız. İki devletli çözümü aklımızda tutmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki devletli bir çözüme sahip olmak için dengeli bir yaklaşım olması gerekiyor. Ortaklık Konseyi'nin gündemi ise bölgesel durum ve aynı zamanda çok somut olarak, şu anda Gazze'deki durum. Şimdi ateşkes var. Ama AB'nin çıkarına olan, daha sürdürülebilir bir barışın olması. Bunu elde edebilmek için hem İsrail'in güvenlik kaygılarının hem de Filistinlilerin var olma hakkının dikkate alınması gerekiyor. REKLAM Soru: Ukrayna konusuna geldiğimizde; ABD Başkanı Donald Trump, savaşı durdurmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine nasıl yaklaşıyorsunuz? Kallas: Hepimizin yapması gereken şey Rusya'ya büyük baskı yapmak. Çünkü şu anda Rusya barış istemiyor. Rusya Ukrayna'yı, oradaki insanları, sivil altyapıyı bombalamayı bırakırsa ve askerlerini çekerse, o zaman bu savaş sona erer. Ayrıca Türkiye'nin Rusya'ya baskı yaparak sahada barışı sağlamada çok çok önemli bir rolü olduğunu görüyorum.