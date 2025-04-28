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        Haberler Spor Futbol ABB FOMGET'ten Fenerbahçe'ye cevap! - Futbol Haberleri

        ABB FOMGET'ten Fenerbahçe'ye cevap!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son haftalara girilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, şampiyonluk için yarıştığı Fenerbahçe'nin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:40
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        ABB FOMGET'ten Fenerbahçe'ye cevap!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftası öncesi genel averajla liderliğe yükselen Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü, şampiyonluk için çekiştiği Fenerbahçe'nin iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Temiziz. Dün olduğu gibi bugün de sahada alın terimizle, emeğimizle kazandık. Haklı galibiyetlerimize atılan iftiralara cevabımız, sahadaki tertemiz mücadelemizdir. Kendi başarısızlıklarının üstünü iftiralarla kapatmaya çalışanlara cevabımız yine sahadadır. Yarın da emeğimizle ve alın terimizle yürümeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada ayrıca "Sezon boyunca Çekmeköy Bilgi Doğa, Ünye Kadın FK ve Bornova Hitab kulüpleri karşısında biz artı 47 averaj yaparken, rakibimiz aynı maçlardan artı 42 averaj çıkarmıştır. İstatistikler sahadaki emek ve alın teri ortadadır. Dillerinden düşürmedikleri Çekmeköy Bilgi Doğa Kulübü, bizimle oynadığı maçın ardından, Ünye Kadın FK’dan 15, Trabzonspor’dan ise 17 gol yemiştir. Zaferlerimize kimsenin gölge düşürmesine izin vermeyiz." denildi.

        Ligin 25. haftasında konuk olduğu Bornova Hitabspor'u 12-1 yenen ABB FOMGET, kendisi gibi 67 puana sahip Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni genel averajda geçerek son haftaya lider girmişti.

        Fenerbahçe Kulübü, ABB FOMGET'in 22. haftada 19-0 kazandığı Çekmeköy Bilgi Doğa ve 25. haftada 12-1 kazandığı Bornova Hitabspor maçlarının "hayatın olağan akışına aykırı" olduğunu savunarak Türkiye Futbol Federasyonunun konuyla ilgili soruşturma açmasını talep etmişti.

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