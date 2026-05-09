        Haberler Dünya ABD, abluka kapsamında 62 gemiyi engelledi | Dış Haberler

        ABD, abluka kapsamında 62 gemiyi engelledi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 19:02 Güncelleme:
        CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiğini belirtti.

        Açıklamada, "Bugün itibarıyla, CENTCOM güçleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi." denildi.

        ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

