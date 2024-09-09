ABD Açık Tenis Turnuvası'na ünlü akını
2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Taylor Fritz'e karşı Jannik Sinner'in kazanarak kupaya uzandığı tek erkekler finali, ünlü seyirciler geçidine sahne oldu. İşte Taylor Swift'ten Jon Bon Jovi'ye tenis tribünündeki ünlü isimler...
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda son iki hafta boyunca tenis tutkunları, en sevdikleri tenis şampiyonlarının New York'taki Billie Jean King Tenis Merkezi'ndeki kortta oynamasını seyretmek için tribünlere akın etti.
Dün, tek erkekler finalinde ABD'li Taylor Fritz ile İtalyan Jannik Sinner karşı karşıya geldi. Sinner, seyircisi önünde oynayan Fritz'i 2 saat 16 dakika sonunda 6 - 3, 6 - 4 ve 7 - 5'lik setlerle 3 - 0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2024 Avustralya Açık Tenis Turnuvası sonrası kariyerindeki ikinci grand slam şampiyonluğuna uzanan 23 yaşındaki İtalyan raket, bu sezon 6'ncı, kariyerindeki 16'ncı tekler şampiyonluğunu elde etti.
Bu heyecanlı maçın Taylor Swift ile Travis Kelce çiftinden Jon Bon Jovi'ye, Eddie Redmayne'den Jon Hamm'e ünlü seyircileri vardı. İşte 2024 ABD Açık Tenis Turnuvası'nın tribününden yansıyan ünlü manzaraları...
Taylor Swift ve Travis Kelce
Eddie Redmayne ve Anna Wintour
Jon Bon Jovi