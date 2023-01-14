ABD askerlerinin UFO bildirimlerinin sayısı 500’ü aştı

Brandon Drenon | BBC News, Washington

NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND Gece görüş gözlüğüyle çekilen bu UFO görüntüsü ABD’li politikacılarla paylaşıldı

ABD hükümetinin hazırladığı ve gizliliği yeni kaldırılan bir rapor, ABD askerleri tarafından yapılan yüzlerce tanımlanamayan uçan nesne (UFO) bildirimini gün ışığına çağırdı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından 2021’de yapılan ilk incelemede askerler tarafından yapılan 144 bildirim bulunurken, gizliliği kalkan bu rapor bu sayıyı 510’a taşıdı.

Rapora göre bildirimlerin yarıya yakınının insan kaynaklı nesneler olduğu tespit edildi.

Öte yandan 171 olay ise hâlâ aydınlatılamamış durumda.

Bu olaylar için “Bu UFO’ların sıra dışı özellikleri veya performans yetenekleri varmış gibi gözüküyor, bu yüzden bunların daha fazla analiz edilmesi lazım” ifadeleri kullanılıyor.

Raporda “Kısıtlanmış veya hassas hava sahalarında UFO bildirimleri yapılmaya devam ediyor ve bu durum güvenlik endişesine yol açabilir” ifadeleri yer alıyor.

366 yeni vakanın 26’sının insansız hava araçları, 163’ünün balon, altısının ise radar parazitleri olduğu tespit edildi.

Raporun, UFO gören kişilerin yaftalanma endişesiyle bunu bildirmekten çekinmelerine son verme isteğiyle hazırlandığı açıklandı.

Rapora göre tanımlayamadıkları bir nesne gören kişilerin bunları bildirmemesi, düşman faaliyetlerinin veya uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek şeylerin tespitini zorlaştırabilir.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1255052371492831232

Gizliliği kaldırılan rapordaki bilgilere göre ABD Savunma Bakanlığı geçen yıl UFO bildirimlerini incelemek için Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) adlı bir yapı kurdu.

Bu yapı istihbarat birimleriyle çalışarak bunların ne olabileceğini anlamaya çalışıyor.

Geçen ay bu konu hakkında açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ronald Moultrie, “Şimdiye kadar incelediğimiz vakalar arasında, uzaylılara ait olabileceğini düşünmemize yol açan tek bir görüntü bile yoktu” dedi ve ekledi:

“Bunlardan hiçbiri uzaylı ziyareti veya kazası gibi durmuyor.

“Tanımlayamadığımız ve uzaylı olduğunu düşünmediğimiz bir nesnenin düşmanlarımıza ait olabileceği ihtimaliyle hareket edip bunları ciddiye almamız lazım.”