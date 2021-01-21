Kamala Harris'in Hintli dayısı konuştu! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD'nin başkan yardımcısı Kamala Harris'in Hintli amcası, Harris'i tebrik etmek için koronavirüs aşısı olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Jamaikalı bir kanser araştırmacısının kızı Harris'in siyasi başarısı, Hindistan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Harris'in Delhi'de yaşayan dayısı Gopalan Balanchadran, kıdemli bir savunma uzmanı. Harris'in konuşmalarında annesinden bahsetmesine sevindiğini belirten Gopalan, "O iyi bir konuşmacıdır, şaşırmadım. Sık sık annesinden bahsetti, bu beni mutlu etti" dedi.

79 yaşındaki Gopalan, Harris'in yemin törenine katılmak istediğini ancak seyahat etmek güvenli olmadığı için gidemediğini belirtti.

Kamala Harris'in ABD Başkan yardımcısı olması Hindistan basınında yankı uyandırdı. Deccan Herald haberi, "Nameste Madam Başkan Yardımcısı" başlığıyla verdi.

The Times of India ise Harris'ten cinsiyetçiliği ve ırkçılığı yenerek tarih yazdığını söyledi.