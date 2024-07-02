ABD Başkanı Biden'a kendi partisi içinden çağrı: "Seçimlerden çekil"

ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden'in performansıyla ilgili devam eden tartışmalara katılarak, Biden’a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaptı.

Doggett, yaptığı yazılı açıklamada, Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi oldu.

Biden'in başarılarına her zaman saygı duyduğunu ve kamuoyuna yaptığı açıklamanın kendisi için kolay olmadığını belirten Doggett, "Trump'tan farklı olarak Başkan Biden'in ilk taahhüdünün kendisine değil, her zaman ülkemize yönelik olduğunu kabul ederek, geri çekilmek gibi acı verici ve zor bir karar vereceğinden umutluyum. Kendisini saygıyla buna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Texas eyaletinden 15. dönem Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Doggett'in açıklaması, Demokrat Partili Kongre üyesinin Biden’ın başkanlık seçimlerinden çekilmesi konusunda kamuoyuna yaptığı ilk çağrı olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de MSNBC’ye verdiği mülakatta, Biden’ın sağlık durumu ile ilgili soruların "meşru" olduğuna inandığını belirterek, ancak bunun her iki aday için de geçerli olduğunu söyledi.

Pelosi, canlı yayından bu yana Biden ile konuşmadığını aktararak, Başkan'ın "sorunları ve neyin tehlikede olduğunu bilme açısından performansının zirvesinde" olduğunu savundu.