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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'a kendi partisi içinden çağrı: "Seçimlerden çekil" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'a kendi partisi içinden çağrı: "Seçimlerden çekil"

        ABD Başkanı Joe Biden, seçimlerdeki rakibi Donald Trump'la çıktığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyemedi ve program sonrası yoğun eleştirilere maruz kaldı. Lloyd Doggett ise Biden'a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:40
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        Biden'a kendi partisinden 'çekil' çağrısı
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        ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Lloyd Doggett, 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayında ABD Başkanı Joe Biden'in performansıyla ilgili devam eden tartışmalara katılarak, Biden’a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısı yaptı.

        Doggett, yaptığı yazılı açıklamada, Biden’a adaylıktan çekilmesi çağrısı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi oldu.

        Biden'in başarılarına her zaman saygı duyduğunu ve kamuoyuna yaptığı açıklamanın kendisi için kolay olmadığını belirten Doggett, "Trump'tan farklı olarak Başkan Biden'in ilk taahhüdünün kendisine değil, her zaman ülkemize yönelik olduğunu kabul ederek, geri çekilmek gibi acı verici ve zor bir karar vereceğinden umutluyum. Kendisini saygıyla buna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Texas eyaletinden 15. dönem Temsilciler Meclisi üyeliği yapan Doggett'in açıklaması, Demokrat Partili Kongre üyesinin Biden’ın başkanlık seçimlerinden çekilmesi konusunda kamuoyuna yaptığı ilk çağrı olarak kayıtlara geçti.

        Öte yandan, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de MSNBC’ye verdiği mülakatta, Biden’ın sağlık durumu ile ilgili soruların "meşru" olduğuna inandığını belirterek, ancak bunun her iki aday için de geçerli olduğunu söyledi.

        Pelosi, canlı yayından bu yana Biden ile konuşmadığını aktararak, Başkan'ın "sorunları ve neyin tehlikede olduğunu bilme açısından performansının zirvesinde" olduğunu savundu.

        CANLI YAYIN TARTIŞMALARA YOL AÇTI

        ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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