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ABD Başkanı Biden: Ben bir kapitalistim ama...

ABD Başkanı Joe Biden "Bakın ben bir kapitalistim ama en zengin ve büyük şirketlerin adil oranda üzerlerine düşeni ödemeleri gerekiyor" açıklamasında bulundu

ABD Başkanı Biden: Ben bir kapitalistim ama...
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz ağustos ayında imzalayarak yürürlüğe soktuğu yeni kurumsal vergi yasasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Söz konusu yasayla senelik kârı 1 milyar dolar ve üzerinde olan şirketlere minimum yüzde 15 vergi ödeme zorunluluğu getirilmişti.

Başkan Biden dün akşam Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Bakın ben de kapitalistim ama en zengin ve büyük şirketlerin adil oranda üzerlerine düşeni ödemeleri gerekiyor. Neyse ki şimdi, imzaladığım yasa sayesinde en az yüzde 15 vergi ödemek zorundalar" ifadelerini kullandı.

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