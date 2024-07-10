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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden duyurdu: Ukrayna'ya "tarihi" önemde hava savunma sistemi sağlanacak | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden duyurdu: Ukrayna'ya "tarihi" önemde hava savunma sistemi sağlanacak

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya'nın, Ukrayna'ya "tarihi" önemde stratejik ve taktik hava savunma sistemi sağlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 01:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 01:53
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        Biden'dan Ukrayna'ya hava desteği mesajı
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        ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun 75. yıl dönümü için "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

        NATO'nun hiç olmadığı kadar "iyi donanımlı" olduğunu belirten Biden, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını anımsattı.

        "HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR GÜÇLÜYÜZ"

        Biden, bunun çok büyük bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" kaydeden Biden, "Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır. Özellikle bizim kolektif desteğimizle." dedi.

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        Biden, "Bugün Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak." bilgisini verdi.

        Putin'in savaşı nedeniyle ölümlerin arttığına dikkati çeken Biden, 350 binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 1 milyonunun ise yaralandığını dile getirdi.

        ABD Başkanı Biden, çok sayıda genç insanın kendileri için gelecek göremediğinden Rusya'dan ayrıldığını ifade etti.

        STOLTENBERG'E "ÖZGÜRLÜK MADALYASI"

        Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti.

        Stoltenberg'in, Avrupa'nın güvenliği için kritik yıllar sırasında NATO'ya liderlik yaptığını belirten Biden, Stoltenberg'in liderliğinde ittifakın daha güçlü olduğunu vurguladı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
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