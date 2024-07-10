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        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        NATO Zirvesi, üye 32 ülke liderinin bir araya gelmesiyle ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 03:34 Güncelleme: 10.07.2024 - 03:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
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        NATO üyesi 32 ülkenin liderlerini bir araya getiren NATO Zirvesi, ittifakın 75. yıl dönümünün kutlandığı törenle başladı.

        AA'nın haberine göre; tören, 1949 yılında "Kuzey Atlantik Anlaşması"nın 12 ülke tarafından imzalanarak NATO'nun kurulduğu Washington'daki "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi Emine Erdoğan ile birlikte NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine katıldı.

        Önce liderlerin eşlerinin giriş yaptığı törene, daha sonra davet edilen Ukrayna, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleri katıldı.

        LİDERLER TOPLU FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

        NATO üyesi 32 lider ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile tören alanına gelerek sahneye çıktı. Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi.

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        Törende, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi.

        Etkinlikte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

        "EN BÜYÜK RİSK RUSYA'NIN UKRAYNA'DA KAZANMASI OLUR"

        Stoltenberg, "Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.

        Stoltenberg, böylelikle NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olarak ön plana çıktığını ifade ederek, "75. yıl dönümümüzde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, NATO sadece en başarılı ve güçlü ittifak değil, aynı zamanda tarihin en uzun ömürlü ittifakıdır." diye konuştu.

        NATO'nun genişleme kararının ardından Avrupa tarihinin değiştiğine dikkati çeken Stoltenberg "Müttefikler o dönemde netlik ve kararlılık gösterdi. Şimdi de bunu yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

        Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nesillerdir meydana gelen en büyük güvenlik krizidir." değerlendirmesinde bulundu.

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        NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya eşi benzeri görülmemiş düzeyde destek sağladığını ifade eden Stoltenberg, desteğin bazı risk ve maliyetleri olduğunu ifade etti.

        Stoltenberg, "Ancak en büyük risk Rusya'nın Ukrayna'da kazanması olur. Buna izin veremeyiz. Bu savaşın sonucu onlarca yıl boyunca küresel güvenliği şekillendirecek. Şimdi demokrasiye sahip çıkma zamanı ve bunu Ukrayna'da yapmalıyız." dedi.

        Rusya'nın kazanmasının sadece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i değil, İran, Kuzey Kore ve Çin gibi "otoriter liderleri" cesaretlendireceğini kaydeden Stoltenberg, bu ülkelerin Rusya'yı desteklediğini ve NATO'nun başarısız olmasını istediğini söyledi.

        Stoltenberg, 75 yıl boyunca NATO'nun "çok büyük fırtınalardan" geçtiğini belirterek, müttefiklerin çıkar, tarih, gelenekler ve değerlerle birbirine bağlı olduğunu, tüm üyelerin ittifakın değerini bilmesi gerektiğini dile getirdi.

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