ABD Başkanı Biden'ın adaylığı tartışılırken bazı Demokratlardan destek geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine yönelik tartışmalar sürerken, New York, Minnesota ve Maryland'in Demokrat valileri Biden'a destek açıklamasında bulundu.

Biden seçimden çekilecek mi? Haberi Görüntüle

Son günlerde bazı Demokrat Parti üyeleri de Biden'a adaylıktan çekilme çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve 24 Demokrat Vali bir araya geldi.

"BAŞKAN HER ZAMAN ARKAMIZI KOLLADI" Maryland Valisi Wes Moore gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan her zaman arkamızı kolladı. Biz de sahip çıkacağız" dedi. Moore, kendilerinin olumsuzlukları aktarma konusunda dürüst olduklarını söyledi ve Biden'ın seçim düellosu sırasındaki zayıf performansı hakkında fikirlerini belirttiklerini dile getirdi. Moore şu ifadeler kullandı: "Şu açık bir gerçek ki 5 Kasım seçimlerinden önce yapılması gereken çok iş var, ancak Biden yarışta kalacak. O bizim adayımız ve parti liderimiz" REKLAM