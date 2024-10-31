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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacağı açıklandı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'ın, seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacağı açıklandı

        ABD Başkanı Biden'ın 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçiminin kazananının kim olursa olsun yemin törenine katılacağı bildirildi. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Trump, uzun süredir devam eden geleneğin dışına çıkarak Ocak 2021'de Biden'ın yemin törenine katılmamıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:25
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        Biden seçimi kim kazanırsa kazansın yemin törenine katılacak
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun yemin törenine katılacağı bildirildi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, 5 Kasım'daki başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Jean-Pierre, Biden'ın, başkanlık seçiminin galibi kim olursa olsun, onun yemin törenine katılacağını belirtti.

        Biden'ın, iktidarın barışçıl şekilde devredilmesine inandığını dile getiren Jean-Pierre, "Yemin törenine katılma, orada bulunma, düzenli olarak yapılan şey, tarihi bir sürecin parçası. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak." dedi.

        Eski Başkan Donald Trump, uzun süredir devam eden geleneğin dışına çıkarak Ocak 2021'de Biden'ın yemin törenine katılmamıştı.

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        #joe biden
        #ABD
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