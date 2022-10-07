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ABD Başkanı Biden: Nükleer savaş riski Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yüksek

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silah kullanma konusunda "şaka yapmadığını" dile getirerek, "Nükleer savaş riski 1962 Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yüksek." dedi.

ABD Başkanı Biden: Nükleer savaş riski Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yüksek
HABERTURK.COM / Reuters

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanma tehdidinin 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana en büyük risk olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan etmiş, Batı'nın nükleer silah kullanma gerilimi tırmandırdığını söylemişti.

Putin'in taktik nükleer silah, biyolojik ya da kimyasal silah kullanma konusunda "şaka yapmadığını" belirten Biden, "Çünkü Rus ordusu "dikkat çekici bir şekilde düşük performans" gösteriyor. Taktik bir nükleer silahı kullanma ve bunu savaşla sonuçlandırmama yeteneği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden "Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silah kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit altındayız" dedi. "Büyük savaş, mahşer" anlamlarına gelen "Armageddon" ifadesini kullanarak "Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalmamıştık" ifadelerini kullandı.

BIDEN ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Biden, Putin'e karşı bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını da ekledi.

Diğer yandan Putin, geçtiğimiz günlerde Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirerek, "Blöf yapmıyoruz. Yanıt verecek çok sayıda silahımız var" demişti.

KÜBA FÜZE KRİZİ

1962'deki Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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