ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in nükleer silah kullanma tehdidinin 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana en büyük risk olduğunu söyledi.

Putin'in taktik nükleer silah, biyolojik ya da kimyasal silah kullanma konusunda "şaka yapmadığını" belirten Biden, "Çünkü Rus ordusu "dikkat çekici bir şekilde düşük performans" gösteriyor. Taktik bir nükleer silahı kullanma ve bunu savaşla sonuçlandırmama yeteneği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden "Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silah kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit altındayız" dedi. "Büyük savaş, mahşer" anlamlarına gelen "Armageddon" ifadesini kullanarak "Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalmamıştık" ifadelerini kullandı.