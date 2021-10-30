Biden ve Merkel görüşmesinde Rusya çıkışı 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray bugün yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'in Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldiğini ve Rusya'nın doğal gaz akışını siyasi amaçlarla manipüle etmesini önleme çabalarının tartışıldığını söyledi.

Açıklamada, G20 Liderler Zirvesi için Roma'da bulunan Biden'ın, "Rusya'nın doğal gaz akışını zararlı siyasi amaçlarla manipüle edememesini sağlamanın" önemli olduğunun altını çizdiği vurgulandı. Biden ve Merkel'in Afganistan'daki durumu da görüştüğü belirtildi.

Biden'ın ayrıca Merkel'in yanı sıra son federal seçimlerden en güçlü şansölye adayı olarak çıkan SDP'nin lideri Olaf Scholz ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Küresel ekonomi pandeminin yıkıcı etkilerinden kurtulmaya çalışırken, stokların da düşük olması nedeniyle Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükseldiği bir zamanda Rusya'nın gaz ihracat akışları yakından izleniyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, Uluslararası Enerji Ajansı ve bazı Avrupalı milletvekilleri tarafından Avrupa'ya olan doğal gaz arzını artırmak için yeterli çabayı göstermemekle suçlanıyor. Rus şirketi, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savunuyor.